{"_id":"6aaa22b69c7357b6730853fd","slug":"oil-imports-from-russia-won-t-stop-india-s-response-to-trump-s-100-tariff-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"नहीं रुकेगी रूस से तेल खरीद, ट्रंप के 100% टैरिफ पर भारत का जवाब!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

अमेरिका में रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100 फीसदी तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने वाले विधेयक को लेकर भारत-अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता दिख रहा है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में इस पर वोटिंग की संभावना है। भारत ने साफ कहा है कि उसकी ऊर्जा खरीद राष्ट्रीय हित और जरूरतों के आधार पर तय होती है। इस बीच रूस से भारत की कच्चे तेल की खरीद और रूस को रिफाइंड पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के आंकड़े भी सामने आए हैं।

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