Hindi News
›
Video
›
India News
›
Houthi Attack on Saudi: Whom did the Saudi Prince ask for help? Houthis issue statement regarding the attack o
{"_id":"6aaa3bad00a8fd8210049244","slug":"houthi-attack-on-saudi-whom-did-the-saudi-prince-ask-for-help-houthis-issue-statement-regarding-the-attack-o-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Houthi Attack on Saudi: सऊदी Prince ने किससे मांगी मदद? Mecca पर हमले को लेकर हूतियों ने दिया बयान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Houthi Attack on Saudi: सऊदी Prince ने किससे मांगी मदद? Mecca पर हमले को लेकर हूतियों ने दिया बयान
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:18 PM IST
Link Copied
मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ड्रोन को मार गिराने का सऊदी अरब का दावा सामने आया है। इस दावे के बाद हूती और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है।हूती पक्ष ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है, जबकि दोनों ओर से हवाई और ड्रोन हमले जारी हैं। इस बीच सऊदी क्राउन प्रिंस ने मोखा और बाब अल-मंदब क्षेत्र में हूतियों के खिलाफ मिस्र से राजनीतिक समर्थन मांगा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।