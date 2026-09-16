{"_id":"6aaa3bad00a8fd8210049244","slug":"houthi-attack-on-saudi-whom-did-the-saudi-prince-ask-for-help-houthis-issue-statement-regarding-the-attack-o-2026-09-16","type":"video","status":"publish","title_hn":"Houthi Attack on Saudi: सऊदी Prince ने किससे मांगी मदद? Mecca पर हमले को लेकर हूतियों ने दिया बयान","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

मक्का के प्रतिबंधित हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले ड्रोन को मार गिराने का सऊदी अरब का दावा सामने आया है। इस दावे के बाद हूती और सऊदी अरब के बीच चल रहे संघर्ष में एक नया मोड़ आ गया है।हूती पक्ष ने मक्का को निशाना बनाने से इनकार किया है, जबकि दोनों ओर से हवाई और ड्रोन हमले जारी हैं। इस बीच सऊदी क्राउन प्रिंस ने मोखा और बाब अल-मंदब क्षेत्र में हूतियों के खिलाफ मिस्र से राजनीतिक समर्थन मांगा है।



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