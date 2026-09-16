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भारतीय युद्धपोत से भिड़ा पाकिस्तानी जहाज: दिल्ली से लेकर इस्लामाबाद तक हलचल, भारत ने पाक राजनियक को किया तलब

Wed, 16 Sep 2026 01:04 PM IST
प्रशांत तिवारी एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: प्रशांत तिवारी Updated Wed, 16 Sep 2026 01:04 PM IST
सार

उत्तरी अरब सागर में 15 सितंबर की शाम भारतीय नौसेना के एक युद्धपोत और पाकिस्तान नौसेना के एक जहाज के बीच टक्कर हो गई। भारत ने पाकिस्तानी जहाज के तेज गति से किए गए असुरक्षित और गैर-पेशेवर चाल को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया और 1991 के भारत-पाकिस्तान समझौते के अनुच्छेद 10 के उल्लंघन का आरोप लगाया।

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Pakistani naval ship collides with Indian warship India summons Pakistani diplomat and lodges protest
हांसी ब्रेकिंग न्यूज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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भारत के विदेश मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 की शाम उत्तरी अरब सागर में नियमित निगरानी मिशन पर तैनात भारतीय नौसेना के एक अग्रिम पंक्ति के युद्धपोत के बेहद करीब पाकिस्तान नौसेना का एक जहाज तेज गति से पहुंचा और बेहद गैर-पेशेवर एवं असुरक्षित तरीके से उसकी दिशा में तेजी से चलने लगा। इस दौरान दोनों जहाजों के बीच टक्कर हो गई। हालांकि, इस घटना में किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के प्रभारी राजनयिक को तलब किया। उन्हें पाकिस्तान की नौसेना इकाइयों के समुद्र में किए गए अस्वीकार्य और गैर-पेशेवर आचरण को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया गया।  

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अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई घटना
यह घटना अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में हुई। हालांकि, टक्कर से किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी नौसैनिक जहाज का यह आचरण अप्रैल 1991 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य अभ्यासों, युद्धाभ्यासों और सैनिकों की आवाजाही के संबंध में अग्रिम सूचना देने वाले समझौते के अनुच्छेद 10 का सीधे तौर पर उल्लंघन है।
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पाकिस्तान को सैन्य इकाइयों को सावधानी बरतने की सलाह
भारत ने पाकिस्तान के प्रभारी राजनयिक से कहा कि वह इस मामले को संबंधित पाकिस्तानी अधिकारियों तक पहुंचाएं। साथ ही, यह सुनिश्चित करने की जरूरत बताई गई कि दोनों देशों की सभी सैन्य इकाइयां समुद्र में पर्याप्त सावधानी बरतें और दोनों देशों के बीच लागू संबंधित समझौतों के प्रावधानों का सम्मान करें, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
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इस्लामाबाद में भी दर्ज कराया जाएगा विरोध
भारत के विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय प्रभारी राजनयिक  को भी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के समक्ष इसी मामले में समान विरोध दर्ज कराने का निर्देश दिया है।

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