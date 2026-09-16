'कारगिल, पीओके और सर क्रीक देने की थी तैयारी': निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर आरोप, हवाना बैठक का दिया हवाला

झारखंड के गोड्डा सीट से भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने जुलाई 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के बाद तत्कालीन यूपीए सरकार की पाकिस्तान नीति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उस समय कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने सीमा पार आतंकवाद का जवाब सैन्य कार्रवाई से देने के बजाय अमेरिकी दबाव के बीच कूटनीतिक बातचीत का रास्ता चुना। एक्स पर साझा किए गए अपने पोस्ट में दुबे ने 2006 के मुंबई आतंकी हमलों के बाद की परिस्थितियों की तुलना 2025 के पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद किए गए 'ऑपरेशन सिंदूर' से की। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से दोनों घटनाओं के बाद अपनाए गए तौर-तरीकों को लेकर जनता के सामने जवाब रखने को कहा।

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