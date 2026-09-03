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दोहा से बेंगलुरु आ रही थी फ्लाइट, बीच हवा में बिगड़ी इंडिगो पायलट की तबीयत और फिर...

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Thu, 03 Sep 2026 07:51 PM IST

दोहा से बेंगलुरु जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को उस वक्त अचानक अपना रास्ता बदलना पड़ा, जब हवा में ही एक क्रू मेंबर की तबीयत खराब हो गई। फ्लाइट में मौजूद पायलट-इन-कमांड ने अस्वस्थ महसूस करने की जानकारी दी, जिसके बाद विमान को तुरंत मस्कट की ओर डायवर्ट किया गया। ... और पढ़ें

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