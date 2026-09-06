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Saharanpur Mosque Demolished: Well discovered beneath the debris in Saharanpur; people astonished by its 20-fo
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Saharanpur Masjid Demolished:सहारनपुर में मलबे के नीचे मिला कुआं, 20 फीट गहराई देख चौंके लोग UP News
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Sun, 06 Sep 2026 11:23 AM IST
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उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में शनिवार सुबह कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एक मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के बाद मलबा हटाने के दौरान जमीन के नीचे एक गहरा कुआं मिला है। प्रशासन ने शनिवार सुबह दो मंजिला मस्जिद को हटाने का काम शुरू किया था। यह कार्रवाई नगर मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश पर की गई थी।
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