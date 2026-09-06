मेट्रो में सफर: पीएम मोदी के कान में बच्चे ने क्या कहा? जो प्रधानमंत्री मुस्कुराए और मिलाया हाथ, देखें वीडियो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेट्रो यात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह बच्चों और यात्रियों से बातचीत करते नजर आए। एक बच्चे ने शिक्षक दिवस और डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र करते हुए पीएम मोदी को पूरे भारत को प्रेरित करने वाला बताया। इसके बाद एक बच्चे ने कान में अपनी एक इच्छा कही। आखिर उसने पीएम मोदी से क्या कहा और प्रधानमंत्री ने क्या जवाब दिया? पीएम मोदी ने छात्रों को कौन सी किताबे पढ़ने की सलाह दी...
विस्तार
बच्चे ने पीएम मोदी को क्यों किया धन्यवादमेट्रो में एक बच्चे ने प्रधानमंत्री से कहा कि वह उनसे एक बात कहना चाहता है। बच्चे ने कहा कि आज पांच सितंबर है और देश शिक्षक दिवस मना रहा है। उसने डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने अपने समय में भारत के छात्रों को प्रेरित किया था। बच्चे ने कहा कि आज देश के पास प्रधानमंत्री मोदी हैं, जो पूरे भारत को प्रेरित करते हैं। इसके लिए उसने पीएम मोदी को धन्यवाद दिया।
Metro moments…— Narendra Modi (@narendramodi) September 6, 2026
Conversations during last evening’s journey to SRCC and back. pic.twitter.com/GHIuPqYAKI
पीएम मोदी के कान में बच्चे ने क्या कहा?बातचीत के दौरान बच्चा प्रधानमंत्री के करीब गया और उनके कान में कुछ कहा। बच्चे ने कहा, 'मैं आपके जैसा बनना चाहता हूं।' बच्चे की यह बात सुनकर पीएम मोदी मुस्कुराए और उससे तुरंत हाथ मिलाया। इतना ही नहीं इसके बाद प्रधानमंत्री ने बच्चे से कहा, 'सचमुच में, पक्का प्रॉमिस।'
बच्चों को पीएम मोदी ने किताबों को लेकर क्या सलाह दी?
- पीएम मोदी ने मेट्रो में मौजूद छात्रों से पूछा कि क्या वे किताबें पढ़ते हैं। बच्चों ने जवाब दिया कि वे किताबें पढ़ते हैं।
- इसके बाद प्रधानमंत्री ने पूछा कि क्या वे पाठ्यक्रम यानी सेलेबस के अलावा भी कोई किताब पढ़ते हैं।
- एक बच्चे ने बताया कि वह सेलेबस के अलावा नॉवेल पढ़ता है। इस पर पीएम मोदी ने बच्चों से आत्मकथा और जीवनी पढ़ने की कोशिश करने को कहा।