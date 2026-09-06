फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   PM Modi Dimagi Naxal Remark at SRCC Sparks Controversy, CJP Criticises Statement

एसआरसीसी में 'दिमागी नक्सल' पर घमासान: CJP बोली- युवाओं को उम्मीद दें, ऐसे लेबल नहीं; पीएम मोदी पर साधा निशाना

Sun, 06 Sep 2026 11:50 AM IST
शिवम गर्ग न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिवम गर्ग Updated Sun, 06 Sep 2026 11:50 AM IST
सार

एसआरसीसी में पीएम मोदी के 'दिमागी नक्सल' बयान पर विवाद बढ़ गया है। सीजेपी ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं की शिक्षा, रोजगार और छात्र समस्याओं पर बात करनी चाहिए थी। 

विज्ञापन
PM Modi Dimagi Naxal Remark at SRCC Sparks Controversy, CJP Criticises Statement
सौरव दास, सीजेपी सह-संयोजक - फोटो : Amar Ujala Graphics

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल्ली विश्वविद्यालय के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स (एसआरसीसी) में दिए भाषण पर विवाद शुरू हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने उनके 'दिमागी नक्सल' वाले बयान की आलोचना की है। संगठन ने कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं की शिक्षा, रोजगार और छात्र कल्याण जैसे मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी।

विज्ञापन

सीजेपी ने पीएम मोदी के बयान पर क्या आपत्ति जताई?

सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने कहा कि देश के प्रमुख कॉलेजों में से एक में सवाल पूछने वाली युवा पीढ़ी को ‘दिमागी नक्सल’ कहना प्रधानमंत्री के लिए बेहद शर्मनाक है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री को युवाओं को उम्मीद देनी चाहिए, न कि ऐसे लेबल लगाने चाहिए।

विज्ञापन

युवाओं और शिक्षकों के किन मुद्दों पर बात करने की मांग हुई?

दास ने कहा कि प्रधानमंत्री एसआरसीसी के शिक्षकों की मेडिकल और चाइल्डकेयर लीव से जुड़ी चिंताओं, कॉलेज के कमजोर होते बुनियादी ढांचे और छात्रों पर बढ़ते प्रतिस्पर्धी दबाव जैसे मुद्दों पर बात कर सकते थे। उनके मुताबिक, शिक्षक दिवस के मौके पर युवाओं के सवालों का जवाब देना ज्यादा जरूरी था।

विज्ञापन
विज्ञापन


सीजेपी के सह-संयोजक ने पीएम मोदी के भाषण पर क्या कहा?

सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका ने कहा कि एसआरसीसी जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के समारोह में शिक्षा, रोजगार और छात्रों के सामने मौजूद मौजूदा चुनौतियों पर चर्चा की उम्मीद थी। उन्होंने आरोप लगाया कि इसके बजाय प्रधानमंत्री ने ‘दिमागी नक्सल’ मुद्दे को उठाया।

एसआरसीसी में पीएम मोदी ने ‘दिमागी नक्सल’ को लेकर क्या कहा?

एसआरसीसी के शताब्दी समारोह में छात्रों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पिछले महीने के स्वतंत्रता दिवस भाषण में इस्तेमाल किए गए ‘दिमागी नक्सल’ शब्द का फिर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद उनके द्वारा आलोचना किए गए विचारों का समर्थन करने वाले लोग सामने आने लगे हैं और जनता भी उनके असली रंग को देख रही है।

पीएम मोदी ने 2013 के एसआरसीसी भाषण का भी जिक्र क्यों किया?

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में 2013 के अपने एसआरसीसी दौरे को भी याद किया। उन्होंने कहा कि उस समय भारत कई चुनौतियों से गुजर रहा था और अब देश ‘पॉलिसी पैरालिसिस’ से ‘पॉलिसी डायनेमिज्म’ की ओर बढ़ चुका है। मोदी ने 2013 की आर्थिक स्थिति की तुलना मौजूदा स्थिति से करते हुए महंगाई, भ्रष्टाचार और कम विकास दर का भी जिक्र किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed