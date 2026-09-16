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नंदीग्राम सीट पर कांग्रेस-टीएमसी में घमासान, TMC ने कांग्रेस का दावा किया खारिज
अमर उजाला डिजिटल डॉट कॉम
Published by: Adarsh Jha
Updated Wed, 16 Sep 2026 09:49 PM IST
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पश्चिम बंगाल की सियासत में नंदीग्राम उपचुनाव को लेकर कांग्रेस और टीएमसी के बीच नया सियासी घमासान छिड़ गया है... कांग्रेस ने दावा किया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने उसके केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क कर नंदीग्राम सीट कांग्रेस के लिए छोड़ने की पेशकश की थी... लेकिन टीएमसी ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है... ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर नंदीग्राम को लेकर दोनों दलों के बीच पर्दे के पीछे क्या बातचीत हुई?... और क्या इस उपचुनाव के बहाने बंगाल में विपक्षी गठबंधन की नई तस्वीर बन रही है?.
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