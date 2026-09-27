{"_id":"6ab8b318c66468265b0338f3","slug":"asaduddin-owaisi-enters-the-sir-controversy-raises-questions-about-the-process-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"SIR विवाद पर असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री, प्रक्रिया पर उठाए सवाल","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

चुनाव आयोग को लेकर चल रहे विवाद के बीच एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन से लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया तक कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब 2023 या 2024 में संबंधित विधेयक संसद में पेश किया गया था, तब उनकी पार्टी ने आशंका जताई थी कि अगर सरकार इसी तरह मुख्य चुनाव आयुक्त का चयन करेगी तो जनता की नजर में आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे।



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