{"_id":"6ab8ad08c6762299bc0fad66","slug":"alert-for-heavy-rain-accompanied-by-storms-in-13-up-districts-weather-takes-a-u-turn-in-ncr-2026-09-27","type":"video","status":"publish","title_hn":"यूपी के 13 जिलों में आंधी के साथ भारी बारिश का अलर्ट, NCR में मौसम का यू-टर्न","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई। लखीमपुर खीरी में सबसे ज्यादा 342 मिमी बारिश हुई, जबकि सीतापुर, बांदा और बहराइच में भी 200 मिमी से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई। बारिश से जुड़े हादसों में प्रदेश में 57 लोगों की मौत हुई। सोमवार से बारिश की गतिविधियों में कमी आने की संभावना है। मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। दिल्ली में 27 सितंबर को बारिश की संभावना नहीं है और मौसम सुहाना रहने का अनुमान है। दिल्ली से मानसून 23 सितंबर को वापस जा चुका है और इस सीजन में सामान्य से 16% ज्यादा बारिश रिकॉर्ड हुई है।

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