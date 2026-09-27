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अगर यूपी के हो गए 4 हिस्से तो लखनऊ-अयोध्या वाले कहां जाएंगे?
वीडियो टीम/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Ajeet Yadav
Updated Sun, 27 Sep 2026 11:22 AM IST
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उत्तर प्रदेश को चार हिस्सों में बांटने की मांग गाहे-बगाहे उठती रहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर के एक बयान के बाद ये मामला फिर से सुर्खियों में है। राजभर से पहले भी कई लोग इस तरह की मांग कर चुके हैं। करीब सात दशक पहले डॉ. बीआर अंबेडकर ने भी यूपी को बांटने का सुझाव दिया था। इसके बाद चौधरी चरण सिंह से लेकर अजित सिंह और मायावती तक, अलग-अलग दौर में यह मुद्दा उठते रहे हैं। अलग उत्तराखंड की मांग को लेकर चले लंबे आंदोलन के बाद साल 2000 में इस राज्य का पहले भी बंटवारा हो चुका है।
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