{"_id":"6b0b3676b415ef17fa05da3c","slug":"akhilesh-takes-a-dig-at-the-government-over-the-delimitation-bill-aparna-yadav-responds-2026-11-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"परिसीमन बिल पर अखिलेश ने सरकार पर कसा तंज, अपर्णा यादव ने दिया ये जवाब!","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}

परिसीमन बिल और महिला आरक्षण को लेकर देश की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि भाजपा महिला आरक्षण की आड़ में लोकसभा सीटों और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं में बदलाव करना चाहती है। अखिलेश यादव का कहना है कि उनकी पार्टी महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं को भी उचित प्रतिनिधित्व मिले। उन्होंने सवाल उठाया कि जब महिला आरक्षण विधेयक पहले ही संसद से पारित हो चुका है, तो उसे लागू करने के लिए परिसीमन और सीटों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ रही है।



अखिलेश यादव के बयानों पर भाजपा नेता अपर्णा यादव ने विपक्ष की भूमिका और महिला आरक्षण के मुद्दे पर पलटवार किया। अपर्णा यादव ने विपक्ष पर महिला सशक्तिकरण जैसे महत्वपूर्ण विषय को राजनीतिक चश्मे से देखने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण का मुद्दा देश की महिलाओं के अधिकार और राजनीतिक भागीदारी से जुड़ा है और इसे राजनीतिक विवाद में नहीं उलझाना चाहिए। इससे पहले अप्रैल 2026 में भी अपर्णा यादव ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष की आलोचना की थी और आरोप लगाया था कि विपक्ष महिलाओं के सशक्तिकरण के मुद्दे पर गंभीर नहीं है।



इस पूरे विवाद में अखिलेश यादव और अपर्णा यादव के राजनीतिक रुख के बीच अंतर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ अखिलेश यादव परिसीमन को महिला आरक्षण से जोड़ने पर सवाल उठा रहे हैं और पिछड़ी, दलित तथा अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए उचित प्रतिनिधित्व की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भाजपा की ओर से महिला आरक्षण को जल्द लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। हालांकि, अपर्णा यादव की इस ताजा प्रतिक्रिया के सटीक शब्दों की स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में नहीं मिली है। इसलिए उनके नाम से कोई अपुष्ट बयान जोड़ना उचित नहीं होगा।

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