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राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Suresh Kumar Shah Updated Wed, 02 Sep 2026 06:48 PM IST







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श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर के कुशल और व्यवस्थित संचालन के लिए एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया है। ... और पढ़ें

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