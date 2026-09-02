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Air Marshal (retd) Jeetendra Mishra appointed first chief executive officer (CEO) of Ram Temple trust
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राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा
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