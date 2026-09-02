त्रिपुराः ग्राम समिति चुनाव के लिए भाजपा ने कसी कमर, बीएल संतोष ने दिया जीत का मंत्र

त्रिपुरा में 28 सितंबर को होने वाले ग्राम समिति चुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बुधवार को अगरतला में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष की मौजूदगी में मुख्यमंत्री माणिक साहा, पूर्व मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने चुनावी तैयारियों और संगठन को मजबूत करने पर मंथन किया। बैठक में जनजातीय क्षेत्रों में संगठन की जमीनी पकड़ मजबूत करने, लोगों से सीधा संपर्क बढ़ाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के जरिये मतदाताओं का भरोसा जीतने पर जोर दिया गया। बीएल संतोष ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय होकर चुनाव की तैयारी करने का संदेश दिया।

विज्ञापन