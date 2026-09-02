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'रामभक्तों की सेवा मेरा सौभाग्य': राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ बनने के बाद बोले जितेंद्र मिश्रा, और क्या-क्या कहा?

Wed, 02 Sep 2026 07:22 PM IST
राकेश कुमार एएनआई, नई दिल्ली।
एएनआई, नई दिल्ली। Published by: राकेश कुमार Updated Wed, 02 Sep 2026 07:22 PM IST
सार

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रशासनिक व्यवस्थाओं को और मजबूत करने के लिए रिटायर्ड एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा को अपना पहला सीईओ नियुक्त किया है। अपनी नियुक्ति पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि वायुसेना में 43 वर्षों की देशसेवा के बाद श्रीराम मंदिर और रामभक्तों की सेवा का मौका मिलना उनके लिए भगवान राम का आशीर्वाद है। 
 

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air marshal jeetendra mishra first reaction on becoming ram mandir trust ceo
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा, सीईओ, श्रीराम जन्मभूमि ट्रस्ट - फोटो : @अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या में मंदिर प्रबंधन को लेकर एक बेहद अहम फैसला लिया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा (रिटायर्ड) को ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया गया है। नई दिल्ली में अपनी नियुक्ति की घोषणा के बाद पहली प्रतिक्रिया देते हुए एयर मार्शल मिश्रा ने इसे अपना परम सौभाग्य बताया।
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'वायुसेना में 43 साल सेवा के बाद रामलला का बुलावा'
अपनी इस नई और पावन जिम्मेदारी पर खुशी जाहिर करते हुए जितेंद्र मिश्रा ने कहा, 'इतने सारे योग्य उम्मीदवारों में से मुझे इस पद के लिए चुना गया, यह मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इसे भगवान श्रीराम का आशीर्वाद मानता हूं। भारतीय वायुसेना में 43 वर्षों तक देश की सेवा करने के बाद, अब मुझे श्रीराम मंदिर और रामभक्तों की सेवा करने का यह पवित्र अवसर मिला है।'
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सैन्य अनुभव से ट्रस्ट के प्रबंधन को मिलेगी नई मजबूती
सैन्य पृष्ठभूमि से आने वाले एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा का विशाल प्रशासनिक अनुभव ट्रस्ट के लिए बेहद उपयोगी साबित होगा। अयोध्या में रोजाना आ रहे लाखों श्रद्धालुओं की सुगम दर्शन व्यवस्था, मंदिर परिसर के सुरक्षा प्रबंधन और ट्रस्ट के दैनिक कार्यों को और अधिक पेशेवर व सुचारू ढंग से चलाने के लिए उनकी नियुक्ति को एक मास्टरस्ट्रोक माना जा रहा है।
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यह भी पढ़ें: अयोध्या : पूर्व एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर के सीईओ, गोविंद देव गिरी नए महासचिव बने, ट्रस्ट के तीन नए सदस्य भी घोषित

 

ट्रस्ट में किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी?
राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में के. परासरन, महंत नृत्य गोपाल दास, स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज और कृष्ण मोहन प्रमुख सदस्य हैं। महंत नृत्य गोपाल दास ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, जबकि स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज कोषाध्यक्ष हैं। ट्रस्ट में शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, स्वामी विश्वप्रसन्न तीर्थ जी महाराज, युगपुरुष परमानंद जी महाराज और महंत दिनेंद्र दास भी सदस्य हैं। इसके अलावा निर्मला यादव, मदन मोहन पांडे और महेश भागचंदका नए ट्रस्टी के तौर पर शामिल हैं।

ट्रस्ट में कुछ पदेन और सरकारी सदस्य भी हैं। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा इसमें शामिल हैं। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत लोखंडे और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर संजय प्रसाद सदस्य हैं। अयोध्या के जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी भी पदेन सदस्य के रूप में ट्रस्ट का हिस्सा हैं। इस तरह ट्रस्ट में धार्मिक, कानूनी और प्रशासनिक अनुभव वाले सदस्यों की भागीदारी है।

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