'घर जाकर जी भरकर रोऊंगा': दिशा सालियान की मौत की CBI जांच के आदेश पर पिता भावुक, क्या है पूरा मामला?

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हाईकोर्ट के आदेश के बाद सतीश सालियान ने दिल छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा, 'मुझे 100 फीसदी उम्मीद है कि अब सच सामने आकर रहेगा। मैंने खुद से वादा किया था कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हो जाती, मैं नहीं रोऊंगा। आज जब एफआईआर दर्ज होने का रास्ता साफ हो गया है, तो मैं घर जाकर जी भरकर रोऊंगा और अपने आंसू बहाऊंगा। मुझे यकीन है कि जब मैं रोऊंगा तो मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।' उन्होंने बताया कि जिस दिन से दिशा की मौत हुई है, उन्होंने एक आंसू नहीं बहाया है। वहीं उनकी पत्नी (दिशा की मां) इस सदमे के बाद से ठीक मानसिक स्थिति में नहीं हैं और खुद को पूजा-पाठ में लगाए हुए हैं।सतीश सालियान ने आगे कहा कि जिन्होंने भी गलत किया है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया, 'जब उन लोगों के पास सब कुछ था, फिर भी उन्होंने ऐसा गलत काम क्यों किया? अगर उन्होंने गलत किया है, तो उन्हें इसका नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। सजा हम नहीं देते, ऊपर वाला देता है।' उन्होंने इस लंबी और कठिन लड़ाई में अपने साथियों आशुतोष और नीलेश का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनके बिना यह लड़ाई लड़ पाना असंभव था।जब उनसे पूछा गया कि इस दौरान उन्हें किस तरह के दर्द से गुजरना पड़ा, तो उन्होंने बताया कि यह बेहद भयानक मानसिक प्रताड़ना का दौर था। वे हर वक्त सोचते रहते थे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। इस दौरान लोग उनसे कहते थे, 'तुम यह सब क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं होने वाला, उन ताकतवर लोगों के खिलाफ कुछ नहीं होगा।' सतीश सालियान ने कहा कि आज कोर्ट के इस फैसले ने उन सभी लोगों को करारा जवाब दे दिया है। उन्हें पूरा भरोसा है कि अंतिम फैसला भी उन्हीं के हक में आएगा।दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के साथ काम करने वाली दिशा सालियान की आठ जून 2020 को मुंबई के मालाड स्थित एक इमारत से गिरकर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। इसके ठीक छह दिन बाद सुशांत सिंह राजपूत की भी मौत हुई थी। शुरुआत में मुंबई पुलिस ने इसे एक्सीडेंटल डेथ और बाद में आत्महत्या करार दिया था। हालांकि, दिशा के पिता ने पुलिस की थ्योरी को खारिज करते हुए यौन उत्पीड़न और हत्या का आरोप लगाया था। अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि बिना पर्याप्त सबूत के किसी को भी आरोपी न माना जाए।