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Hindi News ›   Video ›   India News ›   308-Wheel Heavy Haul Truck Reaches Varanasi Carrying 161-Tonne Boiler

वाराणसी पहुंचा 308 पहियों वाला बाहुबली ट्रक, रास्ते में तोड़ने पड़े पुल और गेट

Tue, 29 Sep 2026 09:23 PM IST
Sumit Singh वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Sumit Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 09:23 PM IST
308-Wheel Heavy Haul Truck Reaches Varanasi Carrying 161-Tonne Boiler
बेल्जियम से आया 161 टन वजनी और 41 मीटर लंबा बॉयलर 308 पहियों वाले विशेष वाहन से वाराणसी होते हुए लखीमपुर खीरी पहुंचाया जा रहा है।
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