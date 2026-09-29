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वाराणसी पहुंचा 308 पहियों वाला बाहुबली ट्रक, रास्ते में तोड़ने पड़े पुल और गेट

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Tue, 29 Sep 2026 09:23 PM IST

बेल्जियम से आया 161 टन वजनी और 41 मीटर लंबा बॉयलर 308 पहियों वाले विशेष वाहन से वाराणसी होते हुए लखीमपुर खीरी पहुंचाया जा रहा है। ... और पढ़ें

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