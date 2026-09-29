दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो फ्लाइट की लैंडिंग टली, सवा घंटे तक अटकी रही जान, सूरत में फंसे यात्री

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दिल्ली से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट में सवार यात्रियों को उस वक्त परेशानी का सामना करना पड़ा, जब खराब मौसम और तेज टर्बुलेंस के चलते विमान मुंबई में लैंड नहीं कर सका। फ्लाइट ने मुंबई पहुंचने की कई कोशिशें कीं, लेकिन मौसम ने साथ नहीं दिया। करीब सवा घंटे तक विमान हवा में रहने के बाद आखिरकार इसे मुंबई के बजाय सूरत डायवर्ट कर दिया गया। रात के 8 बज चुके हैं, लेकिन यात्री अभी भी सूरत एयरपोर्ट पर मुंबई जाने की अगली जानकारी का इंतजार कर रहे हैं।



दिल्ली से मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 864 को खराब मौसम के कारण अपने तय गंतव्य पर उतरने में दिक्कत हुई। जानकारी के मुताबिक, विमान को शाम करीब 5 बजकर 45 मिनट पर मुंबई पहुंचना था।



लेकिन मुंबई पहुंचने के बाद मौसम की स्थिति खराब थी। तेज हवाओं और हवा में लगातार हो रही हलचल यानी टर्बुलेंस के कारण विमान की लैंडिंग संभव नहीं हो सकी।

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