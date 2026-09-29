महाराष्ट्र: ठाणे में शिवसेना नेता पर थाने में हमला; विधान परिषद चुनावों के लिए उच्च-स्तरीय समिति का गठन

महाराष्ट्र पुलिस ने सोमवार को बताया कि ठाणे शहर के कोपरी पुलिस थाने में सत्ताधारी शिव सेना से संबद्ध युवा नेता सिद्धेश अभंगे पर हमला हुआ। घटना से थाने में गहमागहमी फैल गई। विवाद अभंगे और कपड़ा कारोबार से जुड़ी महिलाओं के बीच पैसे के लेन-देन को लेकर था। विवाद बढ़ने पर दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए कोपरी पुलिस थाने पहुंचे। थाने के भीतर ही बहस बढ़ गई और स्थिति बिगड़ गई। एक कारोबारी महिला ने सहयोगी के साथ मिलकर अभंगे पर हमला किया। ड्यूटी पर तैनात कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली। पुलिस ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। हमले की जांच के लिए दोनों पक्षों के बयान लिए जा रहे हैं।

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महाराष्ट्र सरकार ने विधान परिषद चुनावों के लिए उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाई महाराष्ट्र सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित की है। यह समिति विधान परिषद चुनावों की आचार संहिता के दौरान प्रस्तावों की जांच करेगी। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने 22 सितंबर को पांच रिक्त सीटों के लिए चुनाव घोषित किए थे। ये सीटें तीन स्नातक (औरंगाबाद, पुणे, नागपुर) और दो शिक्षक (अमरावती, पुणे) निर्वाचन क्षेत्रों की हैं। इन क्षेत्रों में 23 अक्तूबर को चुनाव हैं और आचार संहिता तुरंत लागू हो गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने सोमवार को परिपत्र जारी किया। इसके अनुसार, विभाग सीधे ECI या राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को प्रस्ताव नहीं भेज सकते। समिति में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव (सेवाएं), अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) और संबंधित विभाग सचिव शामिल हैं। विभागों को प्रस्तावों का मूल्यांकन कर उनकी तात्कालिकता का औचित्य देना होगा। समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव CEO के माध्यम से ECI को भेजे जाएंगे। चुनाव प्रक्रिया पूरी होने पर यह समिति स्वतः भंग हो जाएगी।