{"_id":"6ac66d500f0db3e42b08fa45","slug":"why-did-bjp-leader-sai-prasad-visit-salman-khan-s-home-he-was-won-over-by-bhaijaan-s-simplicity-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"सलमान खान के घर क्यों पहुंचे BJP नेता साई प्रसाद? भाईजान की सादगी के मुरीद हुए","category":{"title":"Entertainment","title_hn":"मनोरंजन","slug":"entertainment"}}

बॉलीवुड के दबंग खान यानी सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने अंदाज को लेकर भी सुर्खियों में हैं। अब उनकी चर्चा एक खास मुलाकात को लेकर हो रही है। सलमान खान ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कोषाध्यक्ष साई प्रसाद और उनकी पत्नी को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। इस मुलाकात की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा शुरू हो गई।



दरअसल, साई प्रसाद ने अपने सामाजिक माध्यम खाते पर सलमान खान के साथ मुलाकात की कुछ तस्वीरें साझा की हैं। तस्वीरों में साई प्रसाद और उनकी पत्नी सलमान खान के साथ बातचीत करते नजर आ रहे हैं। एक तस्वीर में दोनों अभिनेता को फूल देते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।



इन तस्वीरों के साथ साई प्रसाद ने सलमान खान की मेहमाननवाजी और सादगी की तारीफ की। उन्होंने बताया कि सलमान खान ने उन्हें और उनकी पत्नी को अपने घर पर रात के खाने के लिए बुलाया था। प्रसाद के मुताबिक, सलमान के साथ हुई बातचीत और उनकी मेहमाननवाजी ने इस शाम को यादगार बना दिया।



साई प्रसाद ने अपनी पोस्ट में सलमान खान का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा कि उनके और उनकी पत्नी के लिए अपने घर पर रात का खाना आयोजित करने के लिए वह आभारी हैं। उन्होंने सलमान के अपनेपन और सादगी की भी तारीफ की।



यानी एक तरफ सलमान खान की फिल्मों और कार्यक्रमों को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, तो दूसरी तरफ उनकी इस मुलाकात ने भी लोगों का ध्यान खींचा है।



सलमान खान इन दिनों अपने चर्चित कार्यक्रम बिग बॉस के नए सत्र को लेकर भी सुर्खियों में हैं। हाल ही में कार्यक्रम में वह अपने पहनावे और शरीर को लेकर इंटरनेट पर हो रही टिप्पणियों पर बात करते दिखाई दिए थे। इसी बातचीत के दौरान उन्होंने अभिनेत्रियों के शरीर और तस्वीरों को लेकर की जाने वाली टिप्पणियों पर भी अपनी बात रखी।



सलमान ने अभिनेत्री कटरीना कैफ के बच्चे के जन्म के बाद उनके बढ़े वजन को लेकर की गई टिप्पणियों का भी अप्रत्यक्ष रूप से जवाब दिया। उन्होंने अभिनेत्रियों की तस्वीरें गलत कोण से लेने और फिर उनके शरीर को लेकर टिप्पणियां करने वाली प्रवृत्ति पर पैपराजी की आलोचना की।



अब बात करते हैं सलमान खान के आगामी काम की। अभिनेता की अगली बड़ी फिल्म मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस बताई जा रही है। इस फिल्म का निर्देशन अपूर्व लाखिया कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है।



इस परियोजना का शुरुआती नाम बैटल ऑफ गलवान बताया गया था, लेकिन बाद में फिल्म की कहानी और नाम में बदलाव किया गया। फिलहाल फिल्म की रिलीज तारीख की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।



इसके अलावा सलमान खान एक और बड़ी फिल्म का हिस्सा बनने जा रहे हैं। इस फिल्म का अभी आधिकारिक नाम तय नहीं हुआ है। फिल्म का निर्देशन वामशी पैदिपल्ली कर रहे हैं और निर्माण दिल राजू कर रहे हैं।



फिल्म में नयनतारा मुख्य महिला भूमिका में नजर आ सकती हैं। वहीं अरविंद स्वामी के खलनायक की भूमिका निभाने की चर्चा है। यह फिल्म ईद 2027 के मौके पर सिनेमाघरों में रिलीज होने की योजना में है।



फिलहाल सलमान खान एक साथ कई वजहों से चर्चा में हैं। एक तरफ साई प्रसाद और उनकी पत्नी के साथ उनके घर पर हुई मुलाकात सुर्खियां बटोर रही है, तो दूसरी तरफ बिग बॉस और उनकी आगामी फिल्मों को लेकर भी दर्शकों की नजरें उन पर टिकी हैं।

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