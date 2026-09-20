ट्रोलर्स और पैपराजी पर जमकर भड़के सलमान, ट्रोलर्स की जमकर क्लास लगाई

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'बिग बॉस 20' के 'वीकेंड का वार' एपिसोड में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का एक बेहद आक्रामक और गंभीर रूप देखने को मिला. शो के दौरान वह सोशल मीडिया पर लगातार बढ़ रहे ट्रोलिंग कल्चर, बॉडी-शेमिंग और एज-शेमिंग (उम्र को लेकर मज़ाक बनाना) पर काफी भड़के हुए नजर आए। बीते दिनों सलमान खान को उनके बढ़ते वजन, हेयरकट और लुक्स को लेकर इंटरनेट पर काफी निशाना बनाया गया था, जिसपर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने मंच पर अपना गुस्सा जाहिर किया।ट्रोलर्स को दिया मुंहतोड़ जवाबइस खास एपिसोड में सलमान खान ने ट्रोलर्स की मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने अपनी उम्र का जिक्र करते हुए कहा, "मैं भी 60 साल का हो गया हूं, और मुझे भी लगातार ट्रोल किया जाता है। लोग कहते हैं कि यह बूढ़ा हो गया है।" इसके बाद उन्होंने ट्रोलर्स को चुनौती देने वाले अंदाज में अपनी जैकेट और शर्ट तक उतार दी, ताकि वह अपनी फिटनेस से आलोचकों का मुंह बंद कर सकें।कैटरीना कैफ के समर्थन में उठाई आवाजहाल ही में कैटरीना कैफ और विक्की कौशल अंबानी परिवार के गणेशोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे।



इसके बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने कैटरीना के पोस्टपार्टम लुक (मां बनने के बाद बढ़े वजन) को लेकर उन्हें बुरी तरह ट्रोल करना शुरू कर दिया था। सलमान खान ने बिना सीधे तौर पर नाम लिए इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर की。उन्होंने कहा, "आप किस बात पर ट्रोल करना चाहते हैं? किसी के वजन पर, किसी के लुक्स पर, उसके खानदान पर, किसी की मुस्कान पर, किसी के फ्लॉप होने पर या किसी के मां बनने पर? ऐसा करके आप सिर्फ अपनी परवरिश दिखा रहे हैं।" उन्होंने साफ किया कि मां बनने के बाद महिलाओं के शरीर में बदलाव आना बेहद स्वाभाविक है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए।साइबर सेल और पुरानी घटना का किया जिक्रसलमान ने लोगों को सचेत करते हुए अपने अतीत का एक दिलचस्प किस्सा साझा किया। उन्होंने बताया कि 8 साल पहले एक लड़के ने उन्हें भद्दे कमेंट्स के साथ ट्रोल किया था। तब सलमान ने साइबर सेल की मदद ली, जिससे कुछ ही पलों में उस लड़के की पहचान और पता सामने आ गया। जब टीम उसके घर पहुंची, तो पता चला कि उसके माता-पिता पेशे से शिक्षक (टीचर्स) हैं। सलमान ने कहा कि उस लड़के का करियर और जिंदगी बर्बाद करने में उन्हें दो मिनट भी नहीं लगते, लेकिन उसके परिवार की प्रतिष्ठा को देखते हुए उन्होंने उसे माफ कर दिया और कोई सख्त कदम नहीं उठाया।सलमान खान के इस कड़े रुख के बाद सोशल मीडिया पर उनके फैंस उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। दर्शकों का मानना है कि सलमान ने न सिर्फ अपने लिए स्टैंड लिया, बल्कि इंडस्ट्री की अभिनेत्रियों को भी इस मानसिक प्रताड़ना के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षात्मक समर्थन दिया है

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