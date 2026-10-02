ओपनिंग डे बॉक्स ऑफिस: पहले दिन ही करोड़ों की बारिश, 'दृश्यम 3' से 'बॉर्डर 2' तक; इन फिल्मों ने उड़ाया गर्दा

1 of 11 2026 ओपनिंग डे कलेक्शन - फोटो : अमर उजाला







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फिल्म ने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक दी।

इसका फायदा इसके ओपनिंग डे कलेक्शन में भी साफ देखने को मिला।

रिलीज के पहले ही दिन फिल्म ने शानदार कमाई की।

फिल्म ने पहले दिन देशभर में नेट 66.75 करोड़ रुपये का कारोबार किया।

वहीं इसका ग्रॉस कलेक्शन 80.10 करोड़ रुपये रहा।

इसके अलावा फिल्म ने ओवरसीज 15 करोड़ रुपये कमाए, जिसे मिलाकर वर्ल्डवाइड इसने 95.10 करोड़ रुपये कमा लिए।

इसके साथ ही अब यह फिल्म इस साल ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं ओवरऑल इसने 'जन नायकन' और 'पैराडाइज' समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पांचवा स्थान हासिल किया।



आइए जानते हैं कि 2026 में ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों के बारे में... इसके साथ ही अब यह फिल्म इस साल ओपनिंग डे पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई। वहीं ओवरऑल इसने 'जन नायकन' और 'पैराडाइज' समेत कई फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए पांचवा स्थान हासिल किया। साल 2026 के नौ महीने अभी तक जा चुके हैं और इन महीनों में बॉक्स ऑफिस पर कई बड़े स्टार्स, बड़ी फ्रेंचाइजी और चर्चित फिल्मों ने दस्तक दी। अब अक्तूबर की शुरुआत के साथ ही इस रेस में अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी अजय देवगन, तब्बू और जयदीप अहलावत स्टारर 'दृश्यम 3 - द कन्क्लूजन' भी शामिल हो गई है।

2 of 11 धुरंधर द रिवेंज - फोटो : X

1. धुरंधर: द रिवेंज

2026 का देशभर में सबसे बड़ी ओपनिंग पाने का रिकॉर्ड 'धुरंधर: द रिवेंज' के नाम है। आईएमडीबी के अनुसार, फिल्म ने 19 मार्च को रिलीज के दिन ही दुनिया भर में 205.2 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया। आदित्य धर के निर्देशन में बनी रणवीर सिंह, संजय दत्त, अक्षय खन्ना स्टारर इस फिल्म का पहला पार्ट साल 2025 में आया था।

3 of 11 फिल्म 'टॉक्सिक' - फोटो : X

2. टॉक्सिक

लिस्ट में दूसरा नाम यश स्टारर फिल्म 'टॉक्सिक' का है। गीतू मोहनदास के निर्देशन में बनी यह फिल्म अगस्त में रिलीज हुई थी। फिल्म की रिलीज से पहले ही इसका काफी बज बन गया था, जिसका असर यह हुआ कि ओपनिंग डे पर ही इस फिल्म ने दुनिया भर में 136.2 करोड़ रुपये की ग्रॉस कमाई कर ली थी। यश के साथ फिल्म में नयनतारा, कियारा और हुमा कुरैशी समेत कई सितारे नजर आए थे।

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4 of 11 पेद्दी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन - फोटो : सोशल मीडिया

3. पेद्दी

बुची बाबू सना के निर्देशन में बनी फिल्म 'पेद्दी' जून में रिलीज हुई थी। आईएमडीबी के अनुसार, राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर इस फिल्म ने ओपनिंग डे पर दुनिया भर में 117.2 करोड़ रुपये का ग्रॉस बिजनेस किया था और नंबर तीन पर अपनी जगह बनाई।

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5 of 11 फिल्म 'द राजा साब' - फोटो : सोशल मीडिया