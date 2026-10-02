अपकमिंग रिलीज 2026: बॉक्स ऑफिस पर मनेगी दिवाली; 'रामायण' से 'किंग' तक, सिनेमाघरों में धमाका करेंगी ये फिल्में

उड़ता तीर

रिलीज डेट: 09 अक्तूबर 2026

आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, राहुल बोस और राम कपूर जैसे सितारों से सजी यह फिल्म अपने ट्रेलर रिलीज के बाद खूब चर्चा में है। यह एक स्पाई कॉमेडी फिल्म है। आयुष्मान खुराना पाकिस्तानी जासूस की भूमिका में है। उनका किरदार बिलाल अहमद एक सीक्रेट मिशन पर भारत आता है। मगर, भारत आकर एक धमाके में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और उसकी याददाश्त चली जाती है। होश आता है तो देशभक्ति का जज्बा तो बरकरार रहता है, मगर उसे अपना देश ही पता नहीं होता और सोचता है कि वह पाकिस्तानी नहीं, बल्कि भारत के आतंकवाद विरोधी दस्ते का एक देशभक्त अफसर है। अगले शुक्रवार यह फिल्म रिलीज होगी।