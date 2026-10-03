बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट: पहले दिन 'दृश्यम 3' ने 'पठान'-'एनिमल' को चटाई धूल; कैसी रही 'प्रेम कीटाणु' की शुरुआती चाल?

जल्द विदा लेगी 'मिर्जापुर द मूवी'

आज शनिवार को इस फिल्म की रिलीज को 30 दिन पूरे हो गए हैं। सिनेमाघरों में भौकाल जमाने के बाद अब यह फिल्म लगभग विदा लेने की कगार पर पहुंच गई है। गुरुवार को इस फिल्म ने 71 लाख रुपये कमाए थे। वहीं, कल शुक्रवार को यानी 29वें दिन इसकी कमाई में भारी गिरावट दर्ज हुई है। बीते दिन इसने महज 19 लाख का कारोबार किया। इसी के साथ फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 229.67 करोड़ रुपये हो चुका है।