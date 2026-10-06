सीजी: अंबिकापुर से दिल्ली एक्सप्रेस अब सप्ताह में 2 दिन चलेगी, हरी झंडी दिखाई गई

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सरगुजा संभाग के रेल यात्रियों के लिए रेल सुविधा का बड़ा विस्तार करते हुए अंबिकापुर से दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन तक चलने वाली ट्रेन की सेवा को सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर दो दिन कर दिया गया है। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज ने अतिथियों के साथ मंगलवार को अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर हरी झंडी दिखाकर इस द्वि-सप्ताहिक ट्रेन सेवा का औपचारिक आगाज किया।



यह ट्रेन पहले सप्ताह में केवल एक दिन गुरुवार को ही अंबिकापुर से संचालित हो रही थी। वर्ष 2022 में तत्कालीन केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह के विशेष प्रयासों से इस अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई थी। अब यह ट्रेन प्रत्येक सप्ताह मंगलवार और गुरुवार को अंबिकापुर से रवाना होगी। इस ट्रेन सेवा के दो दिन शुरू होने से सरगुजा संभाग के लोगों के साथ-साथ पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश के यात्रियों को भी राजधानी दिल्ली आने-जाने में सीधी और बेहतर सुविधा मिलेगी।



द्वि-सप्ताहिक सेवा का शुभारंभ

अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में सांसद चिंतामणि महाराज ने इसे पूरे सरगुजा संभाग के लिए बहुत बड़ी सौगात बताया। उन्होंने कहा कि अंचल के लोग लंबे समय से इस ट्रेन को सप्ताह में दो दिन चलाए जाने की मांग कर रहे थे। सांसद ने कहा कि शुभारंभ के पहले दिन ट्रेन में यात्रियों की संख्या थोड़ी कम दिखाई दी, लेकिन जैसे-जैसे लोगों को इस नई सेवा की जानकारी मिलती जाएगी, यात्रियों की संख्या तेजी से बढ़ेगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए इस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन चलाने की स्थिति भी बन सकती है। उन्होंने पूरे संभाग के लिए इसे अत्यंत सुविधाजनक बताते हुए देश के प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में शहर की महापौर मंजूषा भगत, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भारत सिंह सिसोदिया और आलोक दुबे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और रेलवे अधिकारी मौजूद रहे।



समय-सारिणी और किराया

समय-सारिणी के अनुसार अंबिकापुर-हजरत निजामुद्दीन एक्सप्रेस ट्रेन प्रत्येक मंगलवार और गुरुवार को सुबह 07:30 बजे अंबिकापुर स्टेशन से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 04:25 बजे दिल्ली पहुंचेगी। वहीं वापसी दिशा में यह ट्रेन प्रत्येक रविवार और मंगलवार को रात 11:00 बजे दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से प्रस्थान करेगी और अगले दिन शाम 06:50 बजे अंबिकापुर पहुंचेगी। किराए के ढांचे में स्लीपर कोच के लिए 595 रुपये और थर्ड एसी के लिए 1520 रुपये का किराया निर्धारित किया गया है। इस ट्रेन में कुल नौ एसी कोच, चार स्लीपर कोच और चार जनरल श्रेणी की बोगियां लगाई गई हैं। द्वि-सप्ताहिक सेवा के पहले दिन स्लीपर कोच पूरी तरह भरे रहे, जबकि एसी कोच में कुछ सीटें खाली रहीं। दिल्ली के लिए सप्ताह में एक दिन चलने वाली यह ट्रेन पहले पूरी तरह भर कर चलती थी। अब सप्ताह में दो दिन सेवा शुरू होने से स्थानीय यात्रियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है।



स्टेशन पर सुविधाओं का विस्तार

समारोह के दौरान बिलासपुर रेल मंडल के मंडल रेल प्रबंधक राकेश रंजन ने कहा कि क्षेत्र के निवासियों की लगातार आ रही मांग को ध्यान में रखकर रेल मंत्रालय ने इस ट्रेन को सप्ताह में दो दिन चलाने का निर्णय लिया है। उन्होंने पूरी उम्मीद जताई कि आने वाले समय में यह ट्रेन पूरी तरह भरकर चला करेगी। मंडल रेल प्रबंधक ने बताया कि अंबिकापुर रेलवे स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म का निर्माण और कोचिंग सुविधाओं में सुधार का काम लगातार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में यहां से नई ट्रेनें चलाने की संभावनाएं बढ़ेंगी, जिसके लिए आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में चलने वाली नई ट्रेनों को जरूरी सुविधाएं मिल सकें।

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