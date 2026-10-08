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क्या 15 अक्टूबर से नहीं लगेगा यूपीआई चार्ज? एमडीआर की तारीख बढ़ा सकती है सरकार!

वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Published by: Sumit Singh Updated Thu, 08 Oct 2026 08:52 PM IST







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यूपीआई पर एमडीआर लागू करने की 15 अक्तूबर की प्रस्तावित डेडलाइन को 1 जनवरी तक बढ़ाया जा सकता है पीटीआई की खबर के मुताबिक सरकार इस पर विचार कर सकती है ... और पढ़ें

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