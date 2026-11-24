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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (जिन्हें ललन सिंह के नाम से भी जाना जाता है) इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि होंगे। इनके साथ बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल और बिहार के डेयरी एवं मत्स्य पालन मंत्री नंद किशोर राम भी मौजूद रहेंगे।'गोपाल रत्न पुरस्कार', पशुधन और डेयरी क्षेत्र के देश के सर्वोच्च सम्मानों में से एक हैं। ये पुरस्कार स्वदेशी गाय और भैंस की नस्लों के संरक्षण, तथा डेयरी विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए किए गए कार्यों को मान्यता देते हैं।ये पुरस्कार तीन श्रेणियों में दिए जाएंगे: स्वदेशी नस्लों का पालन करने वाले डेयरी किसान, कृत्रिम गर्भाधान (आर्टिफिशियल इन्सेमिनेशन) तकनीशियन, और डेयरी सहकारी समितियां या उत्पादक संगठन। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के विजेताओं को विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे।एक आधिकारिक बयान के अनुसार, जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, उनमें पटना और मुजफ्फरपुर में 'मिनरल मिक्सचर प्लांट', समस्तीपुर में 'मिथिला मिल्क यूनियन' में 'एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट' (अपशिष्ट उपचार संयंत्र), और डेयरी सहकारी समितियों के लिए दूध संग्रह व डेटा प्रोसेसिंग इकाइयां शामिल हैं। ये सभी 'राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम' (नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट) के अंतर्गत आते हैं।सरकार पटना के पास बिहटा में 'नमस्ते इंडिया' के 2 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता वाले दूध प्रसंस्करण संयंत्र (मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट) को भी राष्ट्र को समर्पित करेगी। इस संयंत्र को 'पशुपालन बुनियादी ढांचा विकास कोष' (एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड) की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा, 'पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम' के तहत पशु चिकित्सा दवा बिक्री केंद्रों के लिए प्रमाण पत्र भी बांटे जाएंगे।इस अवसर पर, मंत्री डेयरी सहकारी समितियों और दुग्ध उत्पादक संगठनों की रेटिंग और ग्रेडिंग के लिए 'मानक संचालन प्रक्रियाएं' (SOPs) और एक ऑनलाइन पोर्टल जारी करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे पारदर्शिता और कार्य-निष्पादन (परफॉरमेंस) में सुधार आएगा।'विकसित भारत @2047' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, भारत के पशुधन और डेयरी क्षेत्र के लिए 'क्लाइमेट-रेजिलिएंट रोडमैप' जारी किया जाएगा। साथ ही, 'बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2026' (बेसिक एनिमल हसबेंडरी स्टैटिस्टिक्स 2026) भी पेश की जाएगी।यह सांख्यिकी 1 मार्च 2025 से 28 फरवरी 2026 तक किए गए एक सर्वेक्षण पर आधारित है। इसमें दूध, अंडे, मांस और ऊन के उत्पादन के अनुमान, राज्य-वार उत्पादन के आंकड़े और प्रति व्यक्ति उपलब्धता की जानकारी दी गई है। अन्य कार्यक्रमों में प्रगतिशील डेयरी किसानों के साथ बातचीत, 'सुधा' ब्रांड की मखाना खीर और रबड़ी की लॉन्चिंग, तथा 'सुधा' बिक्री केंद्रों की चाबियां सौंपना शामिल है।इसमें देश भर के किसानों, दुग्ध संघों और सहकारी समितियों के भाग लेने की उम्मीद है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, भारत में 'श्वेत क्रांति' के जनक माने जाने वाले वर्गीज कुरियन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। उन्होंने ही भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाने में मदद की थी।