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जबरन चुनाव (67%): ग्राहकों से दबाव बनाकर या घुमा-फिराकर कोई विकल्प चुनवाना।

ग्राहकों से दबाव बनाकर या घुमा-फिराकर कोई विकल्प चुनवाना। छिपे हुए शुल्क (63%): शुरुआत में सामान या सेवा की कीमत कम दिखाना, लेकिन पेमेंट के समय अतिरिक्त शुल्क (हिडन चार्ज) जोड़ देना।

शुरुआत में सामान या सेवा की कीमत कम दिखाना, लेकिन पेमेंट के समय अतिरिक्त शुल्क (हिडन चार्ज) जोड़ देना। विज्ञापन विज्ञापन भ्रामक पेशकश (50%): स्क्रीन पर एक चीज दिखाना और असल में दूसरी चीज पेश करना।

स्क्रीन पर एक चीज दिखाना और असल में दूसरी चीज पेश करना। डिजाइन से हेरफेर (48%): एप के इंटरफेस और रंग-रूप का इस्तेमाल कर ग्राहक के फैसले को प्रभावित करना। इसके अलावा बार-बार नोटिफिकेशन भेजना और किसी सब्सक्रिप्शन को बंद (कैंसिल) करने की प्रक्रिया को बेहद मुश्किल बनाना भी इसमें शामिल है।

डार्क पैटर्न के तहत वेबसाइट और एप का डिजाइन जानबूझकर इस तरह तैयार किया जाता है कि ग्राहक अनजाने में ऐसा फैसला ले ले, जिससे कंपनी को फायदा हो। रिपोर्ट में सामने आए प्रमुख तरीके:-रिपोर्ट ने उन कंपनियों की भी पोल खोली है जिन्होंने सरकारी नियमों के तहत खुद को डार्क पैटर्न मुक्त घोषित किया था। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) के सामने 31 कंपनियों ने हलफनामा दिया था कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई डार्क पैटर्न नहीं है। लेकिन जांच में इनमें से 23 कंपनियों (करीब 74%) के प्लेटफॉर्म पर अब भी ये खामियां पाई गईं। केवल आठ कंपनियां ही वास्तव में नियमों पर खरी उतरीं।कुल 45 सेक्टरों के आकलन में 37 सेक्टर ऐसे पाए गए, जहां एक भी प्लेटफॉर्म पूरी तरह नियमों का पालन करता नहीं दिखा। इनमें ऑनलाइन ग्रॉसरी, फूड डिलीवरी, कैब बुकिंग, ओटीटी (ओटीटी), ऑनलाइन बैंकिंग, रेलवे टिकट बुकिंग, एयरलाइंस, बीमा और ऑनलाइन गेमिंग जैसी रोजमर्रा की सेवाएं शामिल हैं। हैरानी की बात यह है कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध (लिस्टेड) कंपनियों के 108 प्लेटफॉर्म में से भी 102 पर डार्क पैटर्न मौजूद मिले।ग्राहकों को इस जाल से बचाने के लिए सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए कड़े नियम बनाए हैं, जो 1 जनवरी 2027 से लागू होंगे। नए नियमों के तहत कंपनियों को हर साल अपने प्लेटफॉर्म का ऑडिट (जांच) कराना होगा और अपनी वेबसाइट या एप पर प्रमुखता से यह प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट) दिखाना होगा कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई डार्क पैटर्न नहीं है।