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एफएसएसएआई द्वारा 23 नवंबर को जारी किए गए स्पष्टीकरण पर प्रतिक्रिया देते हुए बिसलेरी ने बताया कि वह हर साल 50,000 से अधिक बैच तैयार करती है। नियामक का बिक्री प्रतिबंध केवल 27 सितंबर 2025 को गोवा में बने 'बैच GO 270' पर लागू था। कंपनी के मुताबिक, एक साल पहले बने इस बैच का कोई भी स्टॉक फिलहाल बाजार में मौजूद नहीं है। इसके अलावा, गोवा प्लांट सहित देश भर में कंपनी के सभी 143 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पूरी तरह चालू हैं और किसी के भी संचालन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है।इस पूरे विवाद की शुरुआत रविवार को तब हुई थी, जब एफएसएसएआई ने बिसलेरी के एक सैंपल में ब्रोमेट और पॉलीसाइक्लिक एरोमैटिक हाइड्रोकार्बन (PAHs) तय सीमा से ज्यादा मिलने पर कानूनी कार्रवाई की मंजूरी देने की बात कही थी। इसके बाद सोमवार को एफएसएसएआई ने कहा कि बिक्री पर रोक केवल बैच GO 270 के लिए थी और कंपनी को इसकी वजह पता लगाने (रूट कॉज एनालिसिस) के लिए कहा गया है।23 नवंबर 2026 को एफएसएसएआई ने साफ किया कि दोबारा जांच करने पर सैंपल में ब्रोमेट का स्तर तय सीमा से नीचे पाया गया है।कंपनी ने माना कि छह सैंपलों में से एक में 0.144 माइक्रोग्राम प्रति लीटर PAH पाया गया था, जबकि उसी बैच के एक अन्य सैंपल ने सभी मानकों को पास कर लिया था।बिसलेरी ने लैब रिपोर्ट के इन विरोधाभासों को उठाते हुए फरवरी 2026 में PAH की दोबारा जांच की मांग की थी। कंपनी का कहना है कि इसके बाद गोवा प्लांट या देश के किसी भी अन्य प्लांट से लिए गए सैंपल में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है।पैकेज्ड पानी की गुणवत्ता को लेकर ग्राहकों की बढ़ती संवेदनशीलता के बीच बिसलेरी ने इस बात पर जोर दिया है कि एक पुराने बैच के एक सैंपल की रिपोर्ट को कंपनी के पूरे उत्पादन से जोड़कर न देखा जाए। कंपनी ने कहा कि वह जांच में नियामक का पूरा सहयोग कर रही है और किसी भी कार्यवाही में अपना पक्ष मजबूती से रखेगी। साथ ही, बिसलेरी ने ग्राहकों से केवल प्रमाणित जानकारी पर भरोसा करने की अपील की। इतना ही नहीं, कंपनी ने चेतावनी दी कि भ्रामक व झूठे दावे करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।