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रिपोर्ट में योजना से परिचित लोगों के हवाले से बताया गया है कि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीयर चीन, यूरोपीय संघ और 14 अन्य देशों की औद्योगिक सब्सिडी को लेकर महीनों से चल रही जांच के निष्कर्ष इसी सप्ताह घोषित कर सकते हैं। हालांकि, सूत्रों ने कहा है कि घोषणा का समय बदल भी सकता है।ग्रीयर का तर्क है कि संबंधित देशों में सरकारी सब्सिडी और अन्य प्रकार की सहायता से औद्योगिक उत्पादन क्षमता जरूरत से ज्यादा बढ़ गई है। इसके चलते वहां की कंपनियां कम कीमत पर बड़ी मात्रा में सामान दुनिया भर के बाजारों में बेच पा रही हैं। इससे अमेरिकी निर्माताओं के लिए प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है।रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय की घोषणा के बाद चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देशों समेत कई अर्थव्यवस्थाओं पर टैरिफ बढ़ाया जा सकता है। इन देशों से आने वाले ज्यादातर सामान पर शुल्क लागू होने की संभावना है। हालांकि, स्टील, एल्युमीनियम और ऑटोमोबाइल जैसे कुछ औद्योगिक उत्पादों को इससे छूट मिल सकती है। इन वस्तुओं पर अमेरिका पहले ही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक अलग प्रावधान के तहत टैरिफ लगा चुका है।नई योजना के तहत अलग-अलग देशों पर लगने वाले शुल्क की सटीक दरें अभी तय नहीं हुई हैं। हालांकि, ट्रंप प्रशासन के अधिकारी संकेत दे चुके हैं कि ये शुल्क वर्ष 2025 में लगाए गए टैरिफ के समान हो सकते हैं। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2026 में ट्रंप के शुरुआती टैरिफ के उस दौर को रद्द कर दिया था।रिपोर्ट के मुताबिक, जिन देशों ने ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते किए थे, उनके लिए कुल टैरिफ दरें उन समझौतों की शर्तों के अनुरूप रखी जा सकती हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले सहमति बनी थी। यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया पर 15 फीसदी या उससे कम टैरिफ लगने की संभावना है। वहीं, वियतनाम और भारत जैसे देशों पर उनके साथ हुए समझौतों की शर्तों के आधार पर इससे ज्यादा शुल्क लगाया जा सकता है।यह घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है, जब भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत पर प्रस्तावित शुल्क की दर इस बात पर निर्भर कर सकती है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते की शर्तें क्या हैं। चीन पर कई अन्य देशों के मुकाबले ज्यादा टैरिफ लगाए जाने की आशंका है।अमेरिकी प्रशासन के अधिकारियों का मानना है कि चीन में सरकारी सब्सिडी का दायरा काफी व्यापक है और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था में बड़े स्तर पर असंतुलन पैदा हो रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी अधिकारी ऐसे प्रावधानों पर विचार कर रहे हैं, जिनके तहत किसी देश की अतिरिक्त औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढ़ने या भविष्य की बातचीत में नीतिगत बदलाव नहीं करने पर उस पर टैरिफ और बढ़ाया जा सकेगा।प्रस्तावित नए टैरिफ जुलाई में घोषित एक अलग अमेरिकी कदम के तहत लगाए जाने वाले शुल्क के अतिरिक्त हो सकते हैं। उस उपाय के तहत उन देशों को दंडित करने की योजना बनाई गई थी, जो जबरन मजदूरी से बने सामान के व्यापार को रोकने में नाकाम रहते हैं। इस व्यवस्था में 60 अर्थव्यवस्थाओं पर 10 से 12.5 फीसदी तक टैरिफ लगाने का प्रावधान किया गया था। हालांकि, इस कदम को अदालत में कानूनी चुनौती दी गई है।