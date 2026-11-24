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एआईएसटीए के अध्यक्ष प्रफुल्ल विट्ठलानी ने आंकड़ों के जरिए बताया कि दिसंबर में देश में चीनी की कुल मांग करीब 23 लाख टन रहने का अनुमान है। इसके मुकाबले, दिसंबर की शुरुआत में ही 30 लाख टन का शुरुआती स्टॉक मौजूद रहेगा। इसके अलावा, चीनी मिलें रोजाना करीब 2 लाख टन चीनी का उत्पादन करेंगी, जिससे अकेले दिसंबर में कम से कम 60 लाख टन चीनी तैयार हो जाएगी। ऐसे में अब चीनी की उपलब्धता को लेकर घबराने की कोई वजह नहीं है।संगठन ने कहा है कि यदि सरकार स्टॉक लिमिट को जारी रखती है, तो नियमों में ढील दी जानी चाहिए। प्रस्ताव है कि पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के सात राज्यों में कारोबारियों को 2,800 टन और बाकी देश के कारोबारियों को 1,000 टन चीनी रखने की अनुमति मिले। वहीं, थोक उपभोक्ताओं को 15 दिन के बजाय 45 दिन का स्टॉक रखने की छूट दी जाए।एआईएसटीए चाहता है कि थोक उपभोक्ताओं को स्टॉक लिमिट से पूरी तरह छूट मिले। संगठन के मुताबिक, फूड प्रोसेसिंग कंपनियों की फैक्ट्रियां देश के अलग-अलग हिस्सों में हैं। चीनी को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में ही कई दिन लग जाते हैं, जिससे मौजूदा 15 दिन की समयसीमा का बड़ा हिस्सा उसी में निकल जाता है और काम पर असर पड़ता है। साथ ही, थोक खरीदार मिलों से सीधे चीनी खरीदकर तुरंत पैसा देते हैं, जिससे मिलों को किसानों का गन्ना भुगतान करने के लिए समय पर नकदी मिलती है।केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने जमाखोरी रोकने और खुदरा बाजार में सप्लाई बनाए रखने के लिए 2026 में चरणबद्ध तरीके से स्टॉक लिमिट सख्त की थी। मौजूदा नियम 15 अक्तूबर से 30 नवंबर 2026 तक लागू हैं, जिनके तहत कारोबारियों को 15 दिन के लिए 1,000 क्विंटल चीनी रखने की छूट है (कोलकाता के विस्तारित महानगरीय क्षेत्र और असम को छोड़कर)। एआईएसटीए का कहना है कि त्योहार बीत चुके हैं, इसलिए अब चीनी के बिना रोक-टोक व्यापार की जरूरत है ताकि हर इलाके में सप्लाई सुचारू रहे और दाम स्थिर रहें।