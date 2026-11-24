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ब्याज खर्च: 1498.71 करोड़ रुपये।

1498.71 करोड़ रुपये। अन्य उधारी खर्च: 35.35 करोड़ रुपये।

35.35 करोड़ रुपये। कुल वित्तीय खर्च: 1534.06 करोड़ रुपये।

1534.06 करोड़ रुपये। धारा 14ए के तहत खर्च की कटौती: 578.56 करोड़ रुपये।

578.56 करोड़ रुपये। आकलन अधिकारी की ओर से तय कटौती: 1522.40 करोड़ रुपये।

न्यायाधिकरण की मुंबई पीठ ने 29 अक्तूबर को यह आदेश दिया। उसने आकलन वर्ष 2014-15 से जुड़े मामले में आयकर विभाग की अपील खारिज कर दी। विभाग ने टाटा संस को कर्ज पर चुकाए गए ब्याज की कटौती देने के फैसले को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने कहा कि टाटा संस का काम सिर्फ दूसरी कंपनियों के शेयर रखना और उनसे लाभांश कमाना नहीं है। समूह की प्रमुख निवेश और प्रवर्तक कंपनी के तौर पर उसकी कई जिम्मेदारियां हैं। इनमें समूह की कंपनियों में नियंत्रण बनाए रखना, उनके विकास में मदद करना, नए कारोबार शुरू कराने में सहयोग देना और टाटा ब्रांड को आगे बढ़ाना शामिल है। इसलिए इन कामों के लिए लिए गए कर्ज पर ब्याज को आयकर कानून की धारा 36(1)(iii) के तहत कारोबारी खर्च माना जा सकता है।यह विवाद वित्त वर्ष 2013-14 में टाटा संस की ओर से किए गए ब्याज भुगतान से जुड़ा था। कंपनी ने कर्ज पर 1,498.71 करोड़ रुपये ब्याज खर्च बताया था। इसके अलावा 35.35 करोड़ रुपये के अन्य उधारी खर्च भी दर्ज किए गए थे। इस तरह कंपनी का कुल वित्तीय खर्च 1534.06 करोड़ रुपये था। आइए, विस्तार से मामले में मुख्य आंकड़े इस प्रकार हैं।आयकर कानून की धारा 14ए के तहत ऐसी आय कमाने में हुए खर्च पर कटौती नहीं मिलती, जिस पर कर नहीं लगता। इसमें लाभांश से होने वाली कर-मुक्त आय भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने इस धारा के तहत कटौती को 1,522.40 करोड़ रुपये से घटाकर 578.56 करोड़ रुपये तक सीमित रखने के फैसले को भी बरकरार रखा। उसने स्पष्ट किया कि कंपनी को कर-मुक्त लाभांश मिलने का मतलब यह नहीं है कि उसके पूरे ब्याज खर्च को कटौती के अयोग्य मान लिया जाए। केवल उसी खर्च को हटाया जाएगा, जिसका संबंध कर-मुक्त आय से है।टाटा संस ने दलील दी थी कि समूह की कंपनियों में उसका निवेश केवल लाभांश कमाने के लिए नहीं है, बल्कि यह उसकी कारोबारी भूमिका का हिस्सा है। कंपनी ने बताया कि उसे 4,387.19 करोड़ रुपये का लाभांश मिला था। इसके अलावा ब्रांड इक्विटी और बिजनेस प्रमोशन समझौते के तहत 453.29 करोड़ रुपये ब्रांड सब्सक्रिप्शन शुल्क के रूप में मिले। कंपनी को कर योग्य ब्याज आय भी हुई थी। आयकर विभाग का तर्क था कि केवल प्रवर्तक होने या नियंत्रण रखने से दूसरी कंपनियों में निवेश को टाटा संस का कारोबार नहीं माना जा सकता। न्यायाधिकरण ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि कंपनी के पूरे कारोबार और कर्ज के इस्तेमाल के उद्देश्य को देखकर फैसला करना होगा।न्यायाधिकरण ने टाटा संस के पुराने मामलों का भी हवाला दिया, जो आकलन वर्ष 2009-10 से 2012-13 से जुड़े थे। उसने कहा कि कंपनी के कारोबार की प्रकृति में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही आयकर आयुक्त (अपील) की ओर से दी गई राहत और धारा 115जेबी के तहत बुक प्रॉफिट की गणना में खर्च के समायोजन को भी बरकरार रखा। आकलन अधिकारी को निर्देश दिया गया कि वह इस आदेश को लागू करे और निवेश को कारोबार मानने के सवाल को दोबारा न खोले। हालांकि, न्यायाधिकरण ने साफ किया कि कंपनी के हर वित्तीय खर्च पर अपने आप कटौती नहीं मिलेगी। कानून के तहत जरूरी समायोजन लागू रहेंगे।