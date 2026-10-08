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Amazon-Flipkart की बंपर सेल में बचेंगे हजारों रुपये! बस सही कार्ड से करें पेमेंट, जानें कैसे मिलेगा डिस्काउंट

Thu, 08 Oct 2026 01:45 AM IST
Bhaskar Tiwari वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम
वीडियो डेस्क अमर उजाला डॉट कॉम Published by: Bhaskar Tiwari Updated Thu, 08 Oct 2026 01:45 AM IST
Save thousands of rupees in Amazon and Flipkart's mega sales! Just pay with the right card—find out how to get
त्योहारी खरीदारी का सीजन शुरू होते ही Amazon और Flipkart पर बड़ी सेल का इंतजार करने वाले ग्राहकों के लिए बैंक कार्ड ऑफर काफी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अगर आप स्मार्टफोन, टीवी, लैपटॉप, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या कोई दूसरा महंगा सामान खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो सही डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हजारों रुपये तक की बचत की जा सकती है। दोनों ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अपनी बड़ी फेस्टिव सेल लेकर आ रहे हैं, जिनमें अलग-अलग बैंक के कार्ड पर इंस्टेंट डिस्काउंट, कैशबैक और अन्य फायदे दिए जा सकते हैं। हालांकि, किसी भी ऑफर को देखकर तुरंत खरीदारी करना हमेशा सही फैसला नहीं होता।

सिर्फ 10 प्रतिशत डिस्काउंट देखकर यह मान लेना कि आपको बड़ी बचत हो रही है, गलत हो सकता है। किसी ऑफर का वास्तविक फायदा इस बात पर निर्भर करता है कि वह किस बैंक के कार्ड पर उपलब्ध है, न्यूनतम कितनी खरीदारी जरूरी है, ऑफर किन ट्रांजैक्शन पर लागू होता है और अधिकतम डिस्काउंट की सीमा कितनी तय की गई है। कई बार बैंक ऑफर कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट, कैटेगरी या पेमेंट मोड तक सीमित होते हैं। इसलिए ऑर्डर करने से पहले प्रोडक्ट पेज पर बैंक ऑफर की शर्तों को ध्यान से पढ़ना जरूरी है।

Amazon की Great Indian Festival Sale 8 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। वहीं Flipkart की Big Billion Days Sale 9 अक्टूबर से शुरू होगी। Flipkart Plus और Black मेंबर्स के साथ Flipkart Credit Card होल्डर्स को 8 अक्टूबर से Early Access मिलने की जानकारी दी गई है। यानी कुछ ग्राहकों को सामान्य बिक्री शुरू होने से पहले ही डील्स और ऑफर्स का लाभ उठाने का मौका मिल सकता है। सेल के दौरान स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, होम अप्लायंसेज और दूसरी कैटेगरी में कीमतों के साथ-साथ बैंक कार्ड आधारित ऑफर भी देखने को मिल सकते हैं।

सबसे ज्यादा बचत के लिए ग्राहक को प्रोडक्ट की मूल कीमत, सेल प्राइस और कार्ड डिस्काउंट को अलग-अलग देखना चाहिए। इसके अलावा यह भी जांचें कि डिस्काउंट इंस्टेंट है या कैशबैक के रूप में मिलेगा। कैशबैक मिलने में समय लग सकता है और उसकी अपनी शर्तें हो सकती हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा बैंक कार्ड हैं, तो खरीदारी से पहले सभी उपलब्ध ऑफर्स की तुलना करना बेहतर रहेगा। इस तरह केवल आकर्षक दिखने वाले डिस्काउंट के बजाय वास्तविक कीमत देखकर फैसला लिया जा सकेगा और त्योहारी खरीदारी में अच्छी-खासी बचत की जा सकती है।
 
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