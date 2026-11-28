टाटा समूह के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी एअर इंडिया (Air India) को वित्त वर्ष 2025-26 (मार्च 2026 को समाप्त वर्ष) में ₹22,000 करोड़ से अधिक का भारी वित्तीय घाटा झेलना पड़ा है। सार्वजनिक बहस और जांच के केंद्र में आए इस बड़े आंकड़े के बावजूद एयरलाइन का बोर्ड कंपनी के चल रहे कायाकल्प (ट्रांसफॉर्मेशन) को पूरा करने के लिए पूरी तरह दृढ़संकल्पित है।

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एअर इंडिया को 22,000 करोड़ रुपये का बड़ा नुकसान क्यों हुआ?

शनिवार को मुंबई में एअर इंडिया के संस्थापक जेआरडी टाटा की 122वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कंपनी के स्वतंत्र निदेशक संजीव मेहता ने यह साफ किया कि बाहरी झटकों के चलते हुए नुकसान को सुधार की रफ्तार धीमी करने का बहाना नहीं बनाया जाएगा।

संजीव मेहता के अनुसार, यह घाटा सामान्य व्यावसायिक उतार-चढ़ाव नहीं बल्कि तीन असाधारण बाहरी झटकों (External Shocks) और भारी परिचालन खर्चों के एक साथ टकराने का नतीजा है:

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एआई 171 (AI 171) दुर्घटना: इस अप्रत्याशित हादसे ने एयरलाइन के संचालन को प्रभावित किया।

इस अप्रत्याशित हादसे ने एयरलाइन के संचालन को प्रभावित किया। पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र (Airspace) का बंद होना: भारतीय विमानन कंपनियों के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने से उड़ानों का समय बढ़ गया, ईंधन की खपत में इजाफा हुआ और परिचालन जटिलताएं बढ़ गईं। खास बात यह रही कि इसका असर पश्चिमी प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस पर उस तरह नहीं पड़ा।

भारतीय विमानन कंपनियों के लिए पाकिस्तान के एयरस्पेस बंद होने से उड़ानों का समय बढ़ गया, ईंधन की खपत में इजाफा हुआ और परिचालन जटिलताएं बढ़ गईं। खास बात यह रही कि इसका असर पश्चिमी प्रतिस्पर्धी एयरलाइंस पर उस तरह नहीं पड़ा। विमान ईंधन (ATF) कीमतों में ऐतिहासिक उछाल: ईरान-अमेरिका युद्ध (Iran-US War) के बाद कच्चे तेल और विमान ईंधन की कीमतों में जबरदस्त तेजी आई। यह झटका ऐसे समय लगा जब एअर इंडिया पहले से ही बड़े पैमाने पर बुनियादी बदलाव और परिचालन खर्चों का भार उठा रही थी।

इस बड़े झटके के बाद एअर इंडिया बोर्ड की क्या रणनीति है?

संजीव मेहता ने स्पष्ट किया कि बोर्ड खुली समीक्षा और आलोचना का स्वागत करता है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों से बोर्ड का संकल्प और मजबूत हुआ है। एअर इंडिया का यह बदलाव मुख्य रूप से तीन स्तंभों पर टिका है- सोच (Mindset), विशिष्ट क्षमताएं (Distinctive Capabilities) और उच्च प्रदर्शन वाला संगठन (High-performance Organisation)। एयरलाइन का लक्ष्य कड़े वित्तीय अनुशासन के साथ लागत ढांचे को दुरुस्त करना और जेआरडी टाटा के नाम के अनुरूप एक आर्थिक रूप से टिकाऊ एयरलाइन तैयार करना है।

बेड़े के आधुनिकीकरण को लेकर क्या तैयारी है?

विमानन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूत बेड़ा और ऑन-बोर्ड उत्पाद सबसे बुनियादी जरूरत हैं। इसके लिए एअर इंडिया ने व्यापक योजना पर अमल शुरू किया है:

विमानों का बड़ा ऑर्डर: एयरलाइन ने आधुनिक और ईंधन-कुशल विमानों के लिए करीब 600 विमानों का ऑर्डर दिया है।

एयरलाइन ने आधुनिक और ईंधन-कुशल विमानों के लिए करीब 600 विमानों का ऑर्डर दिया है। रेट्रोफिट कार्यक्रम: इसके साथ ही 100 से अधिक मौजूदा विमानों के केबिन और आंतरिक सुविधाओं के नवीनीकरण (100-plus aircraft retrofit program) पर काम चल रहा है।

इसके साथ ही 100 से अधिक मौजूदा विमानों के केबिन और आंतरिक सुविधाओं के नवीनीकरण (100-plus aircraft retrofit program) पर काम चल रहा है। उद्देश्य: दुनिया की अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस के साथ सीधे मुकाबला करने में सक्षम आधुनिक बेड़ा तैयार करना।

नए मुख्य कार्यकारी तेवोल्डे गेब्रेमरियम से क्या उम्मीदें हैं?

एअर इंडिया के नए प्रमुख और प्रबंध निदेशक तेवोल्डे गेब्रेमरियम (Tewolde Gebremariam) के नेतृत्व पर बोर्ड ने पूरा भरोसा जताया है। इथियोपियन एयरलाइंस को एक दशक से अधिक समय तक सफलतापूर्वक चलाने वाले तेवोल्डे वैश्विक विमानन उद्योग के मंझे हुए लीडर हैं। उनमें सुरक्षा और परिचालन अनुशासन पर अटूट ध्यान, लागत-दक्षता (Cost-efficiency), कमर्शियल क्रियान्वयन की पैनी समझ और व्यावहारिक कार्यशैली का बेहतरीन समन्वय है। बोर्ड का मानना है कि नए विमानों और वर्ल्ड-क्लास लाउंज के साथ-साथ जमीनी स्तर पर बेहतरीन संचालन और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में उनकी भूमिका अहम होगी।

आगे की राह और विमानन सेक्टर पर इसका असर क्या होगा?

जियोपॉलिटिकल तनाव और ईंधन की अस्थिरता के बीच एअर इंडिया का यह आक्रामक रुख भारतीय एविएशन सेक्टर के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। भारी घाटे के बावजूद निवेश और सुधार जारी रखने का फैसला यह दर्शाता है कि टाटा समूह अल्पकालिक झटकों के बजाय दीर्घकालिक बाजार हिस्सेदारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा पर दांव लगा रहा है।