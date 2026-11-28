भारतीय प्रतिभूति व विनिमय बोर्ड (एसईबीआई) आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए एक नया और अलग एक्सचेंज बनाने पर विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य शेयर लेनदेन को पारदर्शी बनाना और उन पर नियामकीय नजर रखना है। सेबी चेयरमैन तुहिन कांत पांडे ने शनिवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कही। नियामक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहता है जहां सार्वजनिक बाजार में आने वाली कंपनियों के शेयर तय नियमों के भीतर कारोबार कर सकें।

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क्या प्री-आईपीओ एक्सचेंज से ग्रे मार्केट की अनिश्चितता खत्म होगी?

यह नया प्लेटफॉर्म आईपीओ से पहले कंपनियों के शेयरों को बाजार में आने से पूर्व तय ढांचे में ट्रेड करने की अनुमति देगा। इससे निवेशकों को पारदर्शी व्यवस्था मिलेगी और अनौपचारिक ग्रे मार्केट पर निर्भरता घटेगी। वर्तमान में कई कंपनियों के शेयर आईपीओ से पहले ग्रे मार्केट में कारोबार करते हैं। निवेशक ग्रे मार्केट प्रीमियम को मांग और प्रदर्शन का पैमाना मानते हैं। यह कारोबार मान्यता प्राप्त एक्सचेंजों के बाहर होता है और इस पर पारदर्शिता के नियम लागू नहीं होते।

एक समर्पित प्री-आईपीओ एक्सचेंज इस पूरी स्थिति को पूरी तरह बदल सकता है। इससे निवेशकों को कंपनियों के बारे में सही और संरचित जानकारी मिल सकेगी। सभी लेनदेन सीधे नियामकीय निगरानी के दायरे में संपन्न किए जाएंगे। यह प्रस्ताव अभी अपने शुरुआती और प्रारंभिक स्तर पर बना हुआ है। बाजार नियामक इस नए प्रस्ताव के विभिन्न पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रहा है। इनमें पात्रता मानदंड, प्रकटीकरण आवश्यकताएं और निवेशक सुरक्षा के उपाय प्रमुख रूप से शामिल हैं। कंपनियों के इस विशेष मंच पर शामिल होने के चरण भी तय किए जाएंगे।

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भारतीय पूंजी बाजार के विस्तार में यह पहल कितनी अहम है?

यह पहल भारत के पूंजी बाजार को और मजबूत बनाने की रणनीति का हिस्सा है। इसका उद्देश्य अधिक कंपनियों को सार्वजनिक बाजारों से पूंजी जुटाने के लिए प्रेरित करना है। तुहिन कांत पांडे ने अपने संबोधन में भारतीय इक्विटी बाजार के तेज विस्तार पर प्रकाश डाला। देश में अब 6,700 से अधिक सूचीबद्ध कंपनियां कारोबार कर रही हैं। वित्त वर्ष 2018-19 के बाद से विशिष्ट निवेशकों की संख्या लगभग चार गुना बढ़ चुकी है। खुदरा निवेशकों की बढ़ती भागीदारी को देखते हुए निवेश प्रक्रिया को सरल बनाया जा रहा है।

बाजार को सुगम बनाने के लिए सेबी ने क्या सुधार किए हैं?

नियामक का मुख्य उद्देश्य बाजारों को अधिक सुगम, कुशल और निवेशक-अनुकूल बनाना है। बाजार तक पहुंच आसान बनाने के लिए सेबी ने हाल ही में कई बड़े सुधार किए हैं। कुछ निवेश उत्पादों में निवेश के मानदंडों को बहुत सरल बनाया गया है। रियल एस्टेट, बुनियादी ढांचा और पोर्टफोलियो प्रबंधन से जुड़े निवेशों के नियमों को व्यावहारिक रूप दिया गया है। पारदर्शी व्यवस्था से निवेशकों के हितों की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी। अनावश्यक प्रक्रियात्मक बाधाओं को कम करके निवेशकों का भरोसा बढ़ाया जा रहा है।