सोने और चांदी की कीमतों में हाल ही में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजारों में कमजोरी के चलते दोनों कीमती धातुएं अपने पिछले स्तरों से नीचे आ गई हैं। बुधवार को स्पॉट गोल्ड की कीमत गिरकर लगभग 3,512 डॉलर प्रति औंस पर आ गई। चांदी की कीमत भी फिसलकर 40 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है। निवेशक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक और महंगाई के नए आंकड़ों का इंतजार कर रहे हैं। इस वजह से वे बाजार में नई खरीद की स्थिति बनाने से बच रहे हैं। अमेरिकी मौद्रिक नीति के लंबे समय तक सख्त रहने की संभावना है। इसका सीधा असर कीमती धातुओं की कीमतों पर साफ दिखाई दे रहा है।

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क्या सोने में निवेश के लिए यह सही स्तर है?

कोटक नियो की एवीपी कमोडिटी रिसर्च कायनात चैनवाला के अनुसार ट्रेजरी यील्ड का ऊंचा होना और डॉलर का मजबूत होना बड़ी वजह है। पोर्टफोलियो से लगातार बिकवाली होने का दबाव भी धातुओं पर पड़ रहा है। अमेरिका चीन, भारत और यूरोपीय संघ पर ऊंचे कर लगाने की तैयारी कर रहा है। इससे वैश्विक स्तर पर व्यापारिक तनाव और महंगाई बढ़ने की पूरी आशंका है। जियोजित इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के कमोडिटी रिसर्च हेड हरीश वी का मानना है कि सोना अभी नए निवेश के लिए सही विकल्प नहीं है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के अच्छे आंकड़े और मजबूत डॉलर कीमतों पर और दबाव बना सकते हैं।कोटक नियो के कमोडिटी, करेंसी और रेट डेरिवेटिव्स प्रमुख अनिंद्य बनर्जी सलाह देते हैं कि निवेशक सतर्क रहें। उनका कहना है कि खरीदारों को अठारह से चौबीस महीने के निवेश नजरिए से धीरे-धीरे सोना खरीदना चाहिए। साथ ही अपने पास पर्याप्त नकदी भी सुरक्षित रखनी चाहिए। सर्राफा बाजार के होलसेल एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश बाफना के अनुसार पिछले तीन महीनों में सोने के भाव में तेजी से कमी आई है। इसके बाद हल्के वजन के आभूषणों की मांग बाजार में बढ़ गई है। लोग शादी के सीजन की जरूरत के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोने में बड़ी गिरावट के बाद अब स्थिरता आने के संकेत मिल रहे हैं। वैश्विक बाजार में 3,500 डॉलर प्रति औंस के आसपास एक मजबूत सपोर्ट स्तर बना हुआ है। यह स्तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर करीब 1,20,000 से 1,21,000 रुपये के दायरे के बराबर है। जब तक यह समर्थन स्तर सुरक्षित है, तब तक बाजार में रिकवरी की पूरी गुंजाइश बनी हुई है। हालांकि यदि कीमत इस सीमा से नीचे टूटती है, तो यह 3,400 डॉलर तक फिसल सकती है। ऊपर की तरफ 3,700 डॉलर एक बड़ी बाधा है। यह स्तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगभग 1,28,000 से 1,29,000 रुपये के बराबर है।

चांदी में आगे कैसी चाल रहने की उम्मीद है?

चांदी की स्थिति सोने की तुलना में अधिक कमजोर नजर आ रही है। इस पर मौद्रिक सख्ती और औद्योगिक मांग को लेकर चिंताओं का भारी दबाव बना हुआ है। चांदी का तत्काल समर्थन स्तर 40 डॉलर प्रति औंस के आसपास है। यह स्तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर लगभग 1,44,000 रुपये के बराबर ठहरता है। यदि यह स्तर बरकरार नहीं रहता है, तो अगली गिरावट में यह 38 से 38.50 डॉलर तक जा सकती है। घरेलू बाजार में यह स्थिति लगभग 1,40,000 रुपये के स्तर के बराबर होगी। ऊपर की तरफ 44 डॉलर एक बड़ी रुकावट है। यह स्तर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर 1,50,000 से 1,52,000 रुपये के रेजिस्टेंस के बराबर है।

निवेशकों को मौजूदा बाजार में क्या रणनीति अपनानी चाहिए?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक तरलता की स्थिति में सुधार नहीं होता, तब तक उतार-चढ़ाव जारी रहेगा। औद्योगिक धातुओं में स्थिरता आने तक चांदी के बाजार में अनिश्चितता बनी रहने की पूरी संभावना है। ऐसे में चांदी में आने वाली किसी भी तेजी पर बिकवाली का दबाव देखने को मिल सकता है। निवेशकों को किसी भी जल्दबाजी से बचना चाहिए और अपनी वित्तीय स्थिति को देखकर ही कदम उठाना चाहिए। बाजार के जानकारों की सलाह है कि लंबी अवधि का लक्ष्य रखकर ही धीरे-धीरे पूंजी का निवेश करना समझदारी होगी। सही समय और निचले स्तर की पहचान करके ही आगे का निर्णय लिया जाना चाहिए।