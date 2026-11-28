केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की बढ़ती कीमतों और जमाखोरी पर नकेल कसने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जूट आयुक्त ने गांठ बांधने वालों, स्टॉक रखने वालों, व्यापारियों और जूट मिलों के लिए स्टॉक की नई सीमा तय कर दी है। तय सीमा से अधिक जूट रखने वालों को अतिरिक्त स्टॉक 10 दिसंबर तक बेचना होगा।

यह आदेश 27 नवंबर को जूट और जूट टेक्सटाइल्स कंट्रोल ऑर्डर, 2016 के तहत जारी किया गया है। सरकार का कहना है कि कीमतों में उतार-चढ़ाव और सट्टेबाजी से उद्योग पर संकट आ सकता है। इससे उत्पादन और रोजगार प्रभावित होने की आशंका है। इस कदम का उद्देश्य बाजार में जूट की उपलब्धता सुधारना और आपूर्ति को स्थिर करना है।

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स्टॉक की नई सीमाएं क्या तय की गई हैं?

पंजीकृत जूट गांठ बांधने वाले परिसरों में एक हजार क्विंटल तक स्टॉक रख सकते हैं। अन्य पंजीकृत स्टॉक रखने वालों के लिए सीमा 100 क्विंटल तय की गई है। पंजीकरण न कराने वालों के लिए यह सीमा मात्र 5 क्विंटल होगी। जूट मिलें अपनी वर्तमान उत्पादन दर के आधार पर अधिकतम 90 दिनों की खपत के बराबर जूट रख सकती हैं। सभी संबंधित लोगों को हर पखवाड़े जूट SMART पोर्टल पर अपना स्टॉक विवरण देना होगा।

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तय नियमों का उल्लंघन करने पर क्या कार्रवाई होगी?

सीमा से अधिक स्टॉक रखने वालों को 10 दिसंबर 2026 तक अतिरिक्त मात्रा बेचनी होगी। नया स्टॉक खरीदने पर तब तक रोक रहेगी जब तक पुराना स्टॉक तय सीमा में न आ जाए। एक ही परिसर में अलग-अलग व्यापारियों द्वारा रखे गए जूट को एक ही स्टॉक माना जाएगा। जूट आयुक्त के प्रतिनिधि और राज्य पुलिस गोदामों की तलाशी ले सकती है। नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है।

इस कदम से बाजार और किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

इन उपायों का मुख्य उद्देश्य जूट की आपूर्ति को स्थिर करना और सट्टा बाजार पर लगाम लगाना है। इससे पूरे देश में किसानों, निर्माताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा होगी। कपड़ा मंत्रालय के अनुसार यह पहल उद्योग में उत्पादन और रोजगार के संकट को रोकेगी। पारदर्शिता बढ़ने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करने वालों पर रोक लगेगी। सभी पक्षों को पोर्टल पर जानकारी देने से पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बनेगी।