बिजनेस अपडेट: पीएफ से किस्तों में पैसे निकालने पर टैक्स नहीं; सरकार ने तय की कच्चे जूट भंडारण की नई सीमा
बिजनेस डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पवन पांडेय Updated Sun, 29 Nov 2026 03:25 AM IST
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रिटायरमेंट के बाद पीएफ से किस्तों में निकाले जाने वाले पैसों पर कोई कर नहीं लगेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रमुख व सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए ईपीएफ के प्रावधानों में संशोधन के साथ आयकर से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेजा गया है।
एटीएम से पांच निकासी के बाद अब 23 रुपये शुल्क
एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा पार करने के बाद बैंक हर लेनदेन पर 23 रुपये तक शुल्क व लागू टैैक्स वसूल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एटीएम व दुकानों की पीओएस मशीनों से नकदी निकासी पर नए निर्देश जारी किए। विफल लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने बैंक के एटीएम पर हर माह पांच मुफ्त लेनदेन मिलेंगे।
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एटीएम से पांच निकासी के बाद अब 23 रुपये शुल्क
एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा पार करने के बाद बैंक हर लेनदेन पर 23 रुपये तक शुल्क व लागू टैैक्स वसूल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एटीएम व दुकानों की पीओएस मशीनों से नकदी निकासी पर नए निर्देश जारी किए। विफल लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने बैंक के एटीएम पर हर माह पांच मुफ्त लेनदेन मिलेंगे।
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सरकार ने तय की कच्चे जूट भंडारण की नई सीमा
केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की जमाखोरी और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। जूट आयुक्त ने 27 नवंबर 2026 को जारी आदेश में जूट बेलरों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों व जूट मिलों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की है। वस्त्र मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, बेलिंग प्रेस वाले पंजीकृत जूट बेलर अब अधिकतम 1,000 क्विंटल कच्चा जूट रख सकेंगे।
केंद्र सरकार ने कच्चे जूट की जमाखोरी और बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव रोकने के लिए स्टॉक सीमा निर्धारित कर दी है। जूट आयुक्त ने 27 नवंबर 2026 को जारी आदेश में जूट बेलरों, स्टॉकिस्टों, व्यापारियों व जूट मिलों के लिए अधिकतम भंडारण सीमा तय की है। वस्त्र मंत्रालय के नए आदेश के अनुसार, बेलिंग प्रेस वाले पंजीकृत जूट बेलर अब अधिकतम 1,000 क्विंटल कच्चा जूट रख सकेंगे।