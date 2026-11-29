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एटीएम से पांच निकासी के बाद अब 23 रुपये शुल्क

एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा पार करने के बाद बैंक हर लेनदेन पर 23 रुपये तक शुल्क व लागू टैैक्स वसूल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एटीएम व दुकानों की पीओएस मशीनों से नकदी निकासी पर नए निर्देश जारी किए। विफल लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने बैंक के एटीएम पर हर माह पांच मुफ्त लेनदेन मिलेंगे। विज्ञापन

एटीएम से मुफ्त निकासी सीमा पार करने के बाद बैंक हर लेनदेन पर 23 रुपये तक शुल्क व लागू टैैक्स वसूल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एटीएम व दुकानों की पीओएस मशीनों से नकदी निकासी पर नए निर्देश जारी किए। विफल लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। अपने बैंक के एटीएम पर हर माह पांच मुफ्त लेनदेन मिलेंगे।

रिटायरमेंट के बाद पीएफ से किस्तों में निकाले जाने वाले पैसों पर कोई कर नहीं लगेगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन प्रमुख व सेंट्रल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रमेश कृष्णमूर्ति ने यह जानकारी दी। सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के लिए ईपीएफ के प्रावधानों में संशोधन के साथ आयकर से जुड़े कानून में संशोधन का प्रस्ताव श्रम मंत्रालय को भेजा गया है।