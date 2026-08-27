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नई MG इलेक्ट्रिक कार ने जीता दिल... 517km रेंज, घर को भी देगी बिजली!
वीडियो डेस्क/ अमर उजाला डॉट कॉम
Published by: Shruti
Updated Thu, 27 Aug 2026 02:45 PM IST
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एमजी ने भारतीय बाजार में अपनी नई इलेक्ट्रिक एसयूवी हेक्टर टॉमहॉक ईवी लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत करीब 19.49 लाख रखी गई है। नई हेक्टी टॉमहॉक ईवी को 5-सीटर और 7-सीटर दोनों कॉन्फिगरेशन में पेश किया गया है। ज्यादातर वेरिएंट 7-सीटर हैं, जबकि 5-सीटर का विकल्प सिर्फ टॉप इसेंस वेरिएंट में मिलता है।
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