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Hindi News ›   Automobiles News ›   Jawa 42 FJ All Stars Launched in India: Check New Colours And Variant Prices

भारत में लॉन्च हुई नई क्लासिक रोडस्टर जावा 42 FJ ऑल स्टार्स: मिले छह नए रंग विकल्प, जानें डिटेल्स

Fri, 28 Aug 2026 12:42 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 12:42 PM IST
सार

जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स ने भारत में Jawa 42 FJ All Stars रेंज लॉन्च कर दी है। कंपनी ने अपनी नियो-क्लासिक रोडस्टर को छह नए रंगों और अलग-अलग फिनिश विकल्पों के साथ पेश किया है।

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Jawa 42 FJ All Stars Launched in India: Check New Colours And Variant Prices
Jawa 42 FJ All Stars - फोटो : Jawa

विस्तार
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जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स (Jawa Yezdi Motorcycles) ने भारतीय बाजार में अपनी नियो-क्लासिक रोडस्टर का नया वेरिएंट Jawa 42 FJ All Stars (जावा 42 FJ ऑल स्टार्स) आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है।
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कंपनी ने इस अपडेटेड रेंज को 2,01,942 रुपये से 2,15,942 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में पेश किया है। यह नया अपडेट मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के लुक और स्टाइलिंग पर केंद्रित है। जबकि इसके इंजन, चेसिस और मुख्य मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
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Jawa 42 FJ All Stars में कौन-कौन से 6 नए रंग विकल्प मिलते हैं?

कंपनी ने 'जावा ऑल स्टार्स' पहल के तहत राइडर्स की पसंद और व्यक्तिगत पहचान को ध्यान में रखते हुए इस बाइक को 6 नए आकर्षक रंगों में पेश किया है:
  • ऑल स्टार्स ऑरोरा ग्रीन: ₹2,01,942 (एक्स-शोरूम)
  • ऑल स्टार्स रेड: ₹2,01,942 (एक्स-शोरूम)
  • ऑल स्टार्स मैट ब्लैक विथ रेड क्लैड: ₹2,07,942 (एक्स-शोरूम)
  • ऑल स्टार्स मैट ब्लैक विथ ब्लैक क्लैड: ₹2,07,942 (एक्स-शोरूम)
  • ऑल स्टार्स नेबुला ब्लू: ₹2,07,942 (एक्स-शोरूम)
  • ऑल स्टार्स क्रोम: ₹2,15,942 (एक्स-शोरूम)
असल में, 'ऑल स्टार्स' अपडेट खरीदारों को पेंट और फिनिश के ज्यादा विकल्प देता है। जबकि जाने-पहचाने '42 FJ' फॉर्मूले में कोई बदलाव नहीं करता।

इस नई ऑल स्टार्स रेंज का डिजाइन और लुक कैसा है?

मोटरसाइकिल अपने नियो-क्लासिक डिजाइन को बनाए रखती है। जिसमें रेट्रो-इंस्पायर्ड प्रोपोर्शन के साथ स्पॉटी रुख का संतुलन मिलता है:
  • ब्रश्ड एल्युमीनियम फ्यूल टैंक: इसके फ्यूल-टैंक पर दिए गए ब्रश्ड एल्युमीनियम पैनल्स इसकी सबसे बड़ी पहचान हैं, जो इसे प्रीमियम विजुअल फील देते हैं।
  • वेरिएंट्स की स्टाइलिंग: क्रोम एडिशन उन ग्राहकों को आकर्षित करेगा जो ज्यादा चमकदार और पारंपरिक फिनिश पसंद करते हैं। ऑरोरा ग्रीन, रेड और नेबुला ब्लू रंग-आधारित विकल्प हैं। जबकि दो मैट-ब्लैक वेरिएंट्स अधिक क्लासी और सटल लुक प्रदान करते हैं।
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इंजन, परफॉर्मेंस और मैकेनिकल्स के मामले में यह कितनी दमदार है?

यांत्रिक रूप से Jawa 42 FJ All Stars में कोई बदलाव नहीं हुआ है:
  • इंजन आउटपुट: इसमें वही 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर DOHC 'Alpha2' इंजन मिलता है। यह इंजन 7,500 rpm पर 29.17 PS की पावर और 5,500 rpm पर 29.62 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6-स्पीड गियरबॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन (EFI) सिस्टम के साथ जोड़ा गया है।
  • सस्पेंशन और ब्रेकिंग: डबल-क्रेडल फ्रेम पर बनी इस बाइक के फ्रंट में 41mm टेलीस्कोपिक फोर्क्स और रियर में 5-स्टेप प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ गैस-फिल्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए आगे 320mm और पीछे 240mm की डिस्क ब्रेक के साथ स्टैंडर्ड ड्यूल-चैनल ABS दिया गया है।
  • डायमेंशन व फीचर्स: बाइक में आगे 100/90-18 और पीछे 140/70 R17 के टायर्स मिलते हैं। इसका ग्राउंड क्लीयरेंस 178mm, सीट की ऊंचाई 790mm और कर्ब वेट 184kg है। इसके साथ ऑल-LED लाइटिंग और फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। 

कंपनी इस बाइक के साथ ग्राहकों को क्या ऑनरशिप पैकेज ऑफर कर रही है?

जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स इस पैकेज के साथ अपना 'ऑनरशिप एश्योरेंस प्रोग्राम' भी दे रही है। इसके तहत ग्राहकों को:
  • 4 साल या 50,000 किमी की स्टैंडर्ड वारंटी मिलती है।
  • वारंटी को 6 साल तक बढ़ाने का वैकल्पिक विकल्प उपलब्ध है।
  • साथ ही, 8 साल तक के लिए रोडसाइड असिस्टेंस (RSA) की सुविधा भी शामिल है।
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