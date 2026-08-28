भारत में लॉन्च हुई नई क्लासिक रोडस्टर जावा 42 FJ ऑल स्टार्स: मिले छह नए रंग विकल्प, जानें डिटेल्स

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कंपनी ने इस अपडेटेड रेंज को 2,01,942 रुपये से 2,15,942 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में पेश किया है। यह नया अपडेट मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के लुक और स्टाइलिंग पर केंद्रित है। जबकि इसके इंजन, चेसिस और मुख्य मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है। विज्ञापन कंपनी ने इस अपडेटेड रेंज को 2,01,942 रुपये से 2,15,942 रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत में पेश किया है। यह नया अपडेट मुख्य रूप से मोटरसाइकिल के लुक और स्टाइलिंग पर केंद्रित है। जबकि इसके इंजन, चेसिस और मुख्य मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

जावा येज्दी मोटरसाइकिल्स (Jawa Yezdi Motorcycles) ने भारतीय बाजार में अपनी नियो-क्लासिक रोडस्टर का नया वेरिएंट Jawa 42 FJ All Stars (जावा 42 FJ ऑल स्टार्स) आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है।