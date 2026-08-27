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इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जंग: E-2W बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज क्यों हो रही है?

Thu, 27 Aug 2026 08:38 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Thu, 27 Aug 2026 08:38 PM IST
सार

भारत का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार अब पहले से कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी दौर में प्रवेश कर रहा है। प्रमुख वाहन निर्माता अपने उत्पादों की श्रृंखला का विस्तार कर रहे हैं, वहीं कई अन्य कंपनियां भी तेजी से बढ़ते इस क्षेत्र में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की तैयारी में हैं।

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India’s Electric Two-Wheeler Market Gets More Competitive As OEMs Prepare New Launches
Electric Two Wheeler Market - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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भारत का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक दौर में प्रवेश कर रहा है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। वहीं कई नए ब्रांड्स भी इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में पैठ बनाने की कोशिश में हैं।

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रिसर्च फर्म बर्नस्टीन के अनुसार, विनिर्माण लागत में आई आसानी, कम प्रवेश बाधाओं और ब्रांड्स के बीच घटते प्रोडक्ट अंतर की वजह से नए खिलाड़ियों के लिए इस सेगमेंट में आना आसान हुआ है। वर्तमान में देश का 94 प्रतिशत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W) बाजार टॉप-10 वाहन निर्माताओं (OEMs) के कब्जे में है। जबकि बाकी 6 प्रतिशत हिस्सेदारी पर 180 से अधिक छोटे ब्रांड्स का कब्जा है। 
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कौन-से नए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और बाइक्स आने वाले हैं?

आने वाले महीनों में मास-मार्केट (बजट) सेगमेंट में नए मॉडल्स की बदौलत मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है:
  • टीवीएस मोटर और बजाज ऑटो: टीवीएस अक्तूबर-नवंबर के आसपास कई नए इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करने की तैयारी में है। वहीं बजाज अपने लोकप्रिय चेतक (Chetak) के नए मॉडल्स के साथ-साथ इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
  • एथर एनर्जी और हीरो विडा: एथर एनर्जी अपने रिज्टा (Rizta) प्लेटफॉर्म पर आधारित 'कोनार्क' (Konarc) को लॉन्च करने की तैयारी में है। वहीं हीरो मोटोकॉर्प का विडा (Vida) फिक्स्ड-बैटरी सेटअप के साथ 1 लाख रुपये से कम कीमत वाले सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बना रहा है।
  • ओला इलेक्ट्रिक: ओला इलेक्ट्रिक भी अपनी नई 'रोडस्टर' (Roadster) इलेक्ट्रिक बाइक सीरीज के उत्पादन और डिलीवरी को बढ़ाने पर जोर दे रही है।

भारतीय E-2W बाजार में किस कंपनी का दबदबा है और मौजूदा मार्केट शेयर क्या है?

भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार के मौजूदा आंकड़ों में टीवीएस और बजाज ने शुरुआती बढ़त बनाई हुई है:
  • TVS Motor: टीवीएस मोटर 27.2 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में पहले स्थान पर काबिज है।
  • Bajaj Auto: बजाजा ऑटो 22.5 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दूसरे स्थान पर है।
  • Ather Energy: एथर एनर्जी लगभग 15-17 प्रतिशत मार्केट शेयर के साथ तीसरे स्थान पर है।
  • Hero/Vida: विडा लगभग 11 प्रतिशत हिस्सेदारी अपने पास रखता है।
  • Ola Electric: ओला इलेक्ट्रिक बाजार में लगभग 7 प्रतिशत हिस्सेदारी संभाल रहा है। 
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भविष्य में इस सेगमेंट में कौन-सी कंपनियां लंबे समय तक टिक पाएंगी?

जैसे-जैसे प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, केवल कम कीमत तय कर देना ही बाजार में जीत की गारंटी नहीं होगा। बर्नस्टीन के विश्लेषण के अनुसार, लंबी अवधि में वही कंपनियां विजेता बनकर उभरेंगी जिनकी:
  • बैटरी टेक्नोलॉजी और उत्पाद की गुणवत्ता शानदार होगी।
  • मजबूत सेल्स व सर्विस नेटवर्क देश भर में फैले होंगे।
  • यूनिट इकोनॉमिक्स (कमाई और लागत का संतुलन) मजबूत स्थिति में होगा।
ग्राहकों के लिए यह बढ़ता मुकाबला फायदेमंद साबित होगा। क्योंकि उन्हें अलग-अलग बजट में ज्यादा विकल्प मिलेंगे। हालांकि, वाहन निर्माताओं के लिए बाजार में अपनी हिस्सेदारी बनाए रखने की चुनौती और कठिन हो जाएगी।
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