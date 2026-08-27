इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की जंग: E-2W बाजार में प्रतिस्पर्धा इतनी तेज क्यों हो रही है?

भारत का इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बाजार तेजी से प्रतिस्पर्धात्मक दौर में प्रवेश कर रहा है। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनियां लगातार अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार कर रही हैं। वहीं कई नए ब्रांड्स भी इस तेजी से बढ़ते सेगमेंट में पैठ बनाने की कोशिश में हैं।

विज्ञापन

रिसर्च फर्म बर्नस्टीन के अनुसार, विनिर्माण लागत में आई आसानी, कम प्रवेश बाधाओं और ब्रांड्स के बीच घटते प्रोडक्ट अंतर की वजह से नए खिलाड़ियों के लिए इस सेगमेंट में आना आसान हुआ है। वर्तमान में देश का 94 प्रतिशत इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (E-2W) बाजार टॉप-10 वाहन निर्माताओं (OEMs) के कब्जे में है। जबकि बाकी 6 प्रतिशत हिस्सेदारी पर 180 से अधिक छोटे ब्रांड्स का कब्जा है।