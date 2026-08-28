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ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया नया S1Z स्कूटर: स्वदेशी भारत सेल LFP तकनीक से लैस, कितनी है रेंज और कीमत?

Fri, 28 Aug 2026 02:46 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 02:46 PM IST
सार

ओला इलेक्ट्रिक ने भारत में अपनी नई S1Z इलेक्ट्रिक स्कूटर रेंज लॉन्च करने की घोषणा की है। S1Z को कंपनी की सबसे किफायती स्कूटर रेंज के तौर पर पेश किया गया है।

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Ola S1Z Electric Scooter Launched with Indigenous Bharat Cell LFP Tech: Check Price Features Specs
Ola S1Z Electric Scooter - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने बिल्कुल नए स्कूटर रेंज Ola S1Z को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारतीय बाजार का पहला ऐसा स्कूटर रेंज है जो कंपनी की स्वदेशी रूप से विकसित 'भारत सेल LFP' (Bharat Cell LFP) तकनीक के साथ मास-मार्केट (मास सेगमेंट) में उतारा गया है।
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कंपनी के अनुसार, S1Z में ओला की स्वदेशी 46-सीरीज LFP सेल प्लेटफॉर्म तकनीक दी गई है, जिसे कंपनी के बैट्री इनोवेशन सेंटर में विकसित किया गया है और इसका निर्माण ओला गीगाफैक्ट्री में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैल्यू सेगमेंट के ग्राहकों को बिना किसी समझौते के आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और परफॉर्मेंस प्रदान करना है।
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Ola S1Z की वेरिएंट्स, कीमत और ड्राइविंग रेंज क्या है?

ओला ने अपने वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी इकोसिस्टम की मदद से बैटरी लागत को काफी कम किया है, जिससे यह तकनीक किफायती कीमतों पर उपलब्ध हो पाई है। इसे दो वेरिएंट्स में पेश किया गया है:
  • 3.1 kWh वेरिएंट: इसकी शुरुआती इंट्रोडक्टरी कीमत 79,999 रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है, जो सिंगल चार्ज में 179 किमी तक की रेंज (IDC) देता है।
  • 5.1 kWh वेरिएंट: इसकी शुरुआती कीमत 99,999 रुपये (एक्स-शोरूम) है, जो 301 किमी तक की रेंज (IDC) देने में सक्षम है।

Ola S1Z Electric Scooter Launched with Indigenous Bharat Cell LFP Tech: Check Price Features Specs
Ola S1Z Electric Scooter - फोटो : Ola Electric

Ola S1Z की बुकिंग, डिलीवरी और डीलरशिप विस्तार की योजना क्या है?

कंपनी अपने रिटेल नेटवर्क को मजबूत करने के लिए डीलर-ऑपरेटेड स्टोर्स का नया चरण शुरू कर रही है, जिससे देश भर में इसकी पहुंच बढ़ेगी:
  • 3.1 kWh वेरिएंट की डिलीवरी: दिसंबर 2026 से शुरू होगी।
  • 5.1 kWh वेरिएंट की डिलीवरी: मार्च 2027 से शुरू करने का समय तय किया गया है।
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Ola S1Z में कौन-कौन से आधुनिक फीचर्स, कलर ऑप्शंस और गियरबॉक्स/सॉफ्टवेयर दिए गए हैं?

Ola S1Z में कई आधुनिक और कनेक्टेड फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट को और स्मार्ट बनाते हैं:
  • MoveOS 5 और स्मार्ट फीचर्स: यह स्कूटर कंपनी के नवीनतम MoveOS 5 सॉफ्टवेयर पर काम करता है। इसमें क्रूज कंट्रोल, एडवांस्ड रिजनरेटिव ब्रेकिंग, रिवर्स मोड, जीपीएस, ओटीए (OTA) अपडेट्स, जियो/टाइम/मोड फेंसिंग और ईजी पार्क जैसे फीचर्स मिलते हैं।
  • डिजाइन और कलर्स: स्कूटर में सभी वेरिएंट्स पर 12-इंच के व्हील्स दिए गए हैं। यह चार रंगों व्हाइट, एंथ्रेसाइट, स्काई स्प्लैश ब्लू और माचा ग्रीन में उपलब्ध होगा।

स्वदेशी 'भारत सेल LFP' तकनीक से ग्राहकों को क्या फायदा होगा?

  • इलेक्ट्रिक वाहन में बैटरी सबसे महंगा हिस्सा होती है। ओला इलेक्ट्रिक के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर भाविश अग्रवाल ने कहा कि इस स्वदेशी LFP केमिस्ट्री को इन-हाउस विकसित करने से बैटरी लागत में काफी कमी आई है।
  • LFP (लिथियम आयरन फास्फेट) केमिस्ट्री अधिक सुरक्षित और लंबे समय तक चलने वाली तकनीक मानी जाती है। कंपनी का मानना है कि किफायती होने का मतलब गुणवत्ता से समझौता करना नहीं है, और यह तकनीक हर भारतीय घर तक ईवी पहुंचाने के उनके मिशन को रफ्तार देगा।
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