ओला इलेक्ट्रिक ने लॉन्च किया नया S1Z स्कूटर: स्वदेशी भारत सेल LFP तकनीक से लैस, कितनी है रेंज और कीमत?

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कंपनी के अनुसार, S1Z में ओला की स्वदेशी 46-सीरीज LFP सेल प्लेटफॉर्म तकनीक दी गई है, जिसे कंपनी के बैट्री इनोवेशन सेंटर में विकसित किया गया है और इसका निर्माण ओला गीगाफैक्ट्री में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैल्यू सेगमेंट के ग्राहकों को बिना किसी समझौते के आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और परफॉर्मेंस प्रदान करना है। विज्ञापन कंपनी के अनुसार, S1Z में ओला की स्वदेशी 46-सीरीज LFP सेल प्लेटफॉर्म तकनीक दी गई है, जिसे कंपनी के बैट्री इनोवेशन सेंटर में विकसित किया गया है और इसका निर्माण ओला गीगाफैक्ट्री में किया जा रहा है। इसका उद्देश्य वैल्यू सेगमेंट के ग्राहकों को बिना किसी समझौते के आधुनिक तकनीक, सुरक्षा और परफॉर्मेंस प्रदान करना है।

ओला इलेक्ट्रिक (Ola Electric) ने अपने बिल्कुल नए स्कूटर रेंज Ola S1Z को लॉन्च करने की घोषणा की है। यह भारतीय बाजार का पहला ऐसा स्कूटर रेंज है जो कंपनी की स्वदेशी रूप से विकसित 'भारत सेल LFP' (Bharat Cell LFP) तकनीक के साथ मास-मार्केट (मास सेगमेंट) में उतारा गया है।