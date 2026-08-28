टाटा कार्स: टाटा मोटर्स ने यात्री वाहन कारोबार के लिए पेश की नई 'Tata.Cars' ब्रांड पहचान, जानें क्या बदला

कंपनी ने 'Tata.Cars' नाम चुनने के पीछे क्या वजह बताई है?

आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान 'TMPVL' के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि भारतीय ग्राहक आज पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हैं और नई ऊंचाइयों की ओर देख रहे हैं।कंपनी के अनुसार, पिछले तीन दशकों से ग्राहक टाटा की गाड़ियों को आम बोलचाल में 'टाटा कार' कहकर ही पुकारते आए हैं। ऐसे में नई ब्रांड पहचान उसी नाम को औपचारिक रूप से अपनाती है जिसे ग्राहकों ने पहले ही अपना बना लिया है। यह नया नाम कंपनी के पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को एक स्पष्ट और एकीकृत मंच प्रदान करता है।