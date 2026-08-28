टाटा कार्स: टाटा मोटर्स ने यात्री वाहन कारोबार के लिए पेश की नई 'Tata.Cars' ब्रांड पहचान, जानें क्या बदला
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 11:26 AM IST
सार
टाटा मोटर्स ने अपने यात्री वाहन कारोबार के लिए Tata.Cars नाम से नई ब्रांड पहचान पेश की है। आखिर इस कदम के पीछे कंपनी का क्या मकसद है? यहां जानते हैं विस्तार से।
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विस्तार
टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने भारतीय ग्राहकों की बढ़ती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अपने पैसेंजर व्हीकल (यात्री वाहन) कारोबार के लिए 'TATA.CARS' नाम से एक नई कॉर्पोरेट और ब्रांड आइडेंटिटी को पेश किया है। कंपनी अब TATA.CARS को अपने नए ब्रांड नाम के तौर पर इस्तेमाल करेगी और इसकी टैगलाइन 'Nothing’s Too Far' (कुछ भी बहुत दूर नहीं है) होगी।
इसके साथ ही, Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) कंपनी की आधिकारिक कानूनी इकाई बनी रहेगी। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए 'Tata.ev' पहचान को भी पेश किया है।
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इसके साथ ही, Tata Motors Passenger Vehicles (TMPV) कंपनी की आधिकारिक कानूनी इकाई बनी रहेगी। इसके साथ ही, कंपनी ने अपने इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट के लिए 'Tata.ev' पहचान को भी पेश किया है।
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कंपनी ने 'Tata.Cars' नाम चुनने के पीछे क्या वजह बताई है?आधिकारिक कार्यक्रम के दौरान 'TMPVL' के प्रबंध निदेशक और सीईओ शैलेश चंद्रा ने कहा कि भारतीय ग्राहक आज पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास से भरे हैं और नई ऊंचाइयों की ओर देख रहे हैं।
कंपनी के अनुसार, पिछले तीन दशकों से ग्राहक टाटा की गाड़ियों को आम बोलचाल में 'टाटा कार' कहकर ही पुकारते आए हैं। ऐसे में नई ब्रांड पहचान उसी नाम को औपचारिक रूप से अपनाती है जिसे ग्राहकों ने पहले ही अपना बना लिया है। यह नया नाम कंपनी के पूरे पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो को एक स्पष्ट और एकीकृत मंच प्रदान करता है।
टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल बिजनेस में हाल ही में क्या बड़े संगठनात्मक बदलाव हुए हैं?यह नई ब्रांड पहचान ऐसे समय में आई है जब कंपनी ने लगभग 10 महीने पहले अपने कमर्शियल व्हीकल (व्यावसायिक वाहन) और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को अलग किया था:
- पुनर्गठन: कंपनी ने कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को 'Tata Motors Ltd' (पूर्व में TML Commercial Vehicles Limited) में स्थानांतरित कर दिया और पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को पैरेंट इकाई के तहत एकीकृत किया।
- लोकप्रिय मॉडल्स: TMPV के तहत भारत की कई लोकप्रिय गाड़ियां शामिल हैं। जिनमें Sierra (सिएरा), Harrier (हैरियर), Safari (सफारी), Nexon (नेक्सन), Punch (पंच), Altroz (अलट्रोज), Tiago (टियागो), CURVV (कर्व) और Tigor (टिगोर) जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं।
हालिया बिक्री आंकड़ों में टाटा मोटर्स का प्रदर्शन कैसा रहा है?ब्रांड पुनर्गठन के साथ-साथ टाटा मोटर्स के बिक्री आंकड़ों में भी जबरदस्त उछाल दर्ज किया गया है:
- कुल बिक्री: Tata Motors Passenger Vehicles Ltd. ने जुलाई 2026 में घरेलू और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में कुल 63,760 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की है, जो जुलाई 2025 (40,175 यूनिट्स) की तुलना में 59 प्रतिशत की सालाना (YoY) वृद्धि दर्शाती है।
- घरेलू बाजार में प्रदर्शन: कंपनी की केवल घरेलू पैसेंजर व्हीकल बिक्री जुलाई 2026 में 62,611 यूनिट्स रही, जो पिछले साल की समान अवधि के 39,521 यूनिट्स के मुकाबले 58 प्रतिशत अधिक है।
टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स के अभी 70 लाख से ज्यादा ग्राहक हैं। कंपनी का कहना है कि TATA.CARS नाम से पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिक पैसेंजर गाड़ियों की बढ़ती रेंज एक ही नाम के तहत आ जाएगी। क्योंकि कंपनी लगातार नए मॉडल और टेक्नोलॉजी जोड़ रही है।