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सितंबर के आखिर तक लॉन्च हो सकती है रेनो ट्राइबर 1.0L टर्बो पेट्रोल: मिल सकता है ज्यादा पावरफुल इंजन

Fri, 28 Aug 2026 02:21 PM IST
Amar Sharma ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amar Sharma Updated Fri, 28 Aug 2026 02:21 PM IST
सार

Renault Triber को जल्द ही ज्यादा शक्तिशाली इंजन के साथ पेश किया जा सकता है। आखिर कंपनी यह कदम क्यों उठा रही है, जानें वजह।

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Renault Triber 1.0L Turbo Petrol to Launch by September-End: Gets 99bhp & Dual-Cylinder CNG Option
Renault Triber - फोटो : Amar Ujala
7-सीटर फैमिली कार रेनो ट्राइबर (Renault Triber) के साथ ग्राहकों की हमेशा से एक शिकायत रही है और वह है इसका 1.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। जब भी कार में पूरी क्षमता के साथ सवारी और सामान लोड होता था, तो यह इंजन थोड़ा कमजोर महसूस होता था।

कंपनी ग्राहकों की इस मांग से भली-भांति वाकिफ थी। अब रेनो अपनी इस लोकप्रिय MPV में HR10 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन पेश करने जा रही है। जो पहले से ही रेनो काइगर (Kiger) और निसान मैग्नाइट (Magnite) में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दे रहा है।
Renault Triber 1.0L Turbo Petrol to Launch by September-End: Gets 99bhp & Dual-Cylinder CNG Option
2026 Renault Triber - फोटो : Renault

इस टर्बो इंजन को ट्राइबर में शामिल करने में वर्षों की देरी क्यों हुई?

कंपनी की मंशा होने के बावजूद इसे ट्राइबर में शामिल करने में देरी व्यावसायिक नहीं, बल्कि तकनीकी कारणों से हुई:
  • प्लेटफॉर्म की बाधा: ट्राइबर जिस पुरानी CMF-A प्लेटफॉर्म पर बनी थी, उसमें बोनट के आसपास के सेफ्टी डिफॉर्मेशन जोन से समझौता किए बिना टर्बो इंजन फिट करना संभव नहीं था।
  • तकनीकी समाधान: रेनो ने आखिरकार इस अड़चन को दूर कर लिया है। कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई कर इसे रेनॉल्ट ग्रुप एंट्री प्लेटफॉर्म (RGEP) के रूप में रीब्रांड किया है। इस सुधार ने ट्राइबर में टर्बो पेट्रोल इंजन लगाने का रास्ता पूरी तरह साफ कर दिया है।
Renault Triber 1.0L Turbo Petrol to Launch by September-End: Gets 99bhp & Dual-Cylinder CNG Option
Renault Triber - फोटो : Amar Ujala

नए टर्बो पेट्रोल इंजन से कितनी पावर मिलेगी और कौन-से गियरबॉक्स विकल्प होंगे?

ट्राइबर का नया पावरट्रेन इसे पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल और चलाने में मजेदार बनाएगा:
  • पावर और टॉर्क आउटपुट: इसमें 1.0-लीटर, 3-सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जो 99bhp की मैक्सिमम पावर और 160 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करेगा।
  • गियरबॉक्स विकल्प: इस टर्बो इंजन के साथ ग्राहकों को 5-स्पीड मैनुअल और CVT ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन का विकल्प मिलेगा।
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Renault Triber 1.0L Turbo Petrol to Launch by September-End: Gets 99bhp & Dual-Cylinder CNG Option
Renault Triber - फोटो : Amar Ujala

क्या रेनो ट्राइबर में फैक्ट्री-फिटेड CNG का विकल्प भी मिलने जा रहा है?

इस लॉन्च का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सीएनजी वेरिएंट हो सकता है:
  • डुअल-सिलेंडर तकनीक: रेनो ट्राइबर का फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी (CNG) मॉडल भी ला सकती है। जिसमें बूट फ्लोर के नीचे दो छोटे सिलेंडर फिट किए जाएंगे ताकि बूट स्पेस की कमी न हो।
  • एक नई शुरुआत: सब-4-मीटर MPV सेगमेंट में टर्बो पावर और फैक्ट्री सीएनजी का यह कॉम्बिनेशन एक बिल्कुल नया प्रयोग होगा।
  • चौथी बड़ी कंपनी: इस लॉन्च के साथ रेनो, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और ह्यूंदै के बाद भारत में फैक्ट्री-फिटेड सीएनजी की पेशकश करने वाली चौथी बड़ी ऑटोमोबाइल निर्माता बन जाएगी।
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Renault Triber 1.0L Turbo Petrol to Launch by September-End: Gets 99bhp & Dual-Cylinder CNG Option
Renault Triber - फोटो : Renault

इसकी लॉन्च टाइमलाइन और संभावित कीमतें क्या हो सकती हैं?

Renault Triber Turbo की आधिकारिक लॉन्च सितंबर के अंत तक होने की उम्मीद है।
  • मौजूदा कीमत: वर्तमान ट्राइबर की एक्स-शोरूम कीमत 5.81 लाख रुपये से 8.69 लाख रुपये के बीच है।
  • संभावित प्रीमियम: नैचुरली एस्पिरेटेड वेरिएंट्स की तुलना में टर्बो वेरिएंट के लिए लगभग 80,000 रुपये से 90,000 रुपये अधिक चुकाने पड़ सकते हैं। वहीं टर्बो-CVT ऑटोमैटिक वेरिएंट्स के लिए यह अंतर 60,000 रुपये से 70,000 रुपये और अधिक हो सकता है।
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