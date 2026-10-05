फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Uttarkashi News ›   Terror of a rabid dog: six people bitten in just a few days.

Uttarkashi News: पागल कुत्ते की दहशत, कुछ दिनों में ही काट दिया छह लोगों को

Mon, 05 Oct 2026 05:46 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Mon, 05 Oct 2026 05:46 PM IST
विज्ञापन
Terror of a rabid dog: six people bitten in just a few days.
पुरोला। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में पागल कुत्ते की दहशत बनी है। पिछले कुछ दिनों में एक पागल कुत्ता छह लोगों को काट चुका है। लगातार सामने आ रहे मामलों के बाद स्थानीय लोगों ने नगर पालिका प्रशासन से अभियान चलाकर पागल कुत्तों को पकड़ने की मांग की है।
विज्ञापन

भाजपा नेता पवन नौटियाल, व्यापार मंडल अध्यक्ष अंकित पंवार, राजपाल पंवार ने नगर पालिका प्रशासन से मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते कुत्तों को नहीं पकड़ा गया तो आने वाले दिनों में अन्य लोग भी इनके हमले का शिकार हो सकते हैं।
विज्ञापन

अधिशासी अधिकारी प्रदीप दयाल ने बताया कि पागल कुत्तों को पकड़ने के लिए पालिका की टीम को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही अभियान चलाकर कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उधर, उपजिला चिकित्सालय पुरोला के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. मनोज असवाल ने बताया कि अस्पताल में कुत्ते के काटने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल में एंटी रेबीज वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और कुत्ते के काटने से प्रभावित लोगों का नियमानुसार उपचार किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि कुत्ते के काटने की स्थिति में किसी तरह की लापरवाही न बरतें और बिना देरी किए अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed