प्रदेश सरकार की ओर से वितरित की गई आर्थिक सहायतापुरोला। मोरी विकासखंड के पावणी गांव में हुए भीषण अग्निकांड से प्रभावित 39 परिवारों को प्रदेश सरकार की ओर से आर्थिक सहायता वितरित की गई। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने प्रत्येक प्रभावित परिवार को पांच पांच लाख रुपये की सहायता राशि के चेक सौंपे। इसके साथ ही छह माह के आवासीय किराये के लिए 24-24 हजार रुपये की धनराशि भी प्रदान की गई।विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा कि अग्निकांड में कई परिवारों के वर्षों की मेहनत से बने आशियाने राख हो गए। ऐसे कठिन समय में सरकार प्रभावितों के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों का पुनर्वास सरकार की प्राथमिकता है और उन्हें जीवन सामान्य करने के लिए आगे भी हरसंभव सहयोग दिया जाएगा। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष राजीव कुंवर, भगत सिंह रावत, पूर्व ब्लॉक प्रमुख बच्चन सिंह पंवार, दर्शन सिंह रावत, बलबीर सिंह राणा, यशपाल पंवार आदि मौजूद रहे।