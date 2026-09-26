Uttarkashi News: फार्मासिस्टों ने लिया स्वस्थ भविष्य का संकल्प

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उत्तरकाशी। जिला अस्पताल सहित आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2026 की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए।जिला अस्पताल में कार्यक्रम का शुभारंभ औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रताप पंवार और सीएमओ डॉ. श्याम विजय, सीएमएस डॉ. बीएस रावत और आयुर्वेदिक अस्पताल मे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. रत्नमणि भट्ट ने किया। इस मौके पर फार्मासिस्टों के दायित्वों और आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवाओं में उनके योगदान पर विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधि उपलब्ध कराने में फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश नौटियाल ने कहा कि फार्मासिस्टों की भूमिका केवल औषधि वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि मरीजों को औषधियों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग की जानकारी देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस मौके पर जिला अस्पताल में अजय जोशी, सुभाष सेमवाल, विरेंद्र पंवार, रतनमणी नौटियाल, मुकेश नाथ, गणेशराम, दिनेश आदि मौजूद रहे।उत्तरकाशी। जिला अस्पताल सहित आयुर्वेदिक एवं यूनानी फार्मासिस्ट एसोसिएशन की ओर से विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में वर्ष 2026 की थीम स्वस्थ भविष्य के लिए फार्मासिस्टों को सशक्त बनाना पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने में फार्मासिस्टों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल भी वितरित किए गए।जिला अस्पताल में कार्यक्रम का शुभारंभ औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष प्रताप पंवार और सीएमओ डॉ. श्याम विजय, सीएमएस डॉ. बीएस रावत और आयुर्वेदिक अस्पताल मे जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉ. रत्नमणि भट्ट ने किया। इस मौके पर फार्मासिस्टों के दायित्वों और आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवाओं में उनके योगदान पर विचार व्यक्त किए।उन्होंने कहा कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण एवं सुरक्षित औषधि उपलब्ध कराने में फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। एसोसिएशन के अध्यक्ष दुर्गेश नौटियाल ने कहा कि फार्मासिस्टों की भूमिका केवल औषधि वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि मरीजों को औषधियों के सुरक्षित एवं उचित उपयोग की जानकारी देने में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान है। इस मौके पर जिला अस्पताल में अजय जोशी, सुभाष सेमवाल, विरेंद्र पंवार, रतनमणी नौटियाल, मुकेश नाथ, गणेशराम, दिनेश आदि मौजूद रहे।