Uttarkashi News: चारधाम यात्रा के बीच जानकीचट्टी में कूड़े का ढेर

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बड़कोट। यमुनोत्री धाम यात्रा के प्रमुख पड़ाव जानकीचट्टी के मुहाने पर लगा कूड़े का डंप अब स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं के लिए परेशानी का कारण बन गया है। समय पर कूड़े का निस्तारण नहीं होने से चटख धूप में कचरा सड़ने लगा है। इससे क्षेत्र में दुर्गंध फैल रही है और लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।स्थानीय लोगों का कहना है कि जानकीचट्टी यमुनोत्री धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव है। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री यहां से होकर गुजरते हैं। ऐसे में मुख्य मार्ग के मुहाने पर खुले में जमा कूड़ा क्षेत्र की स्वच्छता व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है। प्रधान नीतू रावत नारायण पुरी, प्रदीप रावत, वीरेंद्र कफोला और अरविंद चौहान आदि ने बताया कि यमुनोत्री क्षेत्र के भ्रमण के दौरान जिलाधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर जानकीचट्टी में जमा कूड़े के जल्द निस्तारण की मांग की गई थी।ग्रामीणों के अनुसार, ज्ञापन दिए करीब एक सप्ताह बीत चुका है, लेकिन अब तक कूड़े का निस्तारण नहीं हो पाया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि गर्मी बढ़ने के साथ कचरे से उठ रही सड़ांध और दुर्गंध अधिक परेशानी पैदा कर रही है। इससे आसपास रहने वाले लोगों के साथ यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है।ग्रामीणों ने प्रशासन से कूड़े का तत्काल निस्तारण कराने के साथ नियमित सफाई व्यवस्था करने की मांग की है। उनका कहना है कि यात्रा सीजन में जानकीचट्टी जैसे प्रमुख पड़ाव पर स्वच्छता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।