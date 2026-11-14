Uttarkashi News: बच्चों से लेकर युवा तक निभा रहे हैं कृष्ण लीला में किरदार

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गत वर्ष श्री कृष्ण के पात्र का अभिनय करने वाली साक्षी रावत ने इस वर्ष भी अपनी प्रतिभा के दम पर आकर्षण का केंद्र रही। इस वर्ष साक्षी रावत ने मंच संचालन का जिम्मा भी संभाला। इसके सीता पंवार हर्षिता राणा, कोमल पंवार, अर्पिता पंवार, खुशबू राणा, समीक्षा रावत, आराध्या रावत, अनुष्का राणा, गीता पंवार स्नेहा पंवार ने भी विभिन्न पात्रों का अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।इनके साथ मोहित राणा, अर्जुन पंवार हर्षित राणा सोनित राणा, हिमांशु राणा, प्रांजल चौहान, रजत पंवार, विवेक राणा, सुजल रावत, जितेश पनवार, सुधांशु राणा, सक्षम राणा अभिनंदन, अनिरुद्ध राणा, अविरल शौर्य राणा ने भी श्री कृष्ण लीला के विभिन्न किरदार निभाकर दर्शकों का मन मोहा। ग्राम प्रधान दीपिका राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य सरिता राणा ने कहा कि गांव के किशोरियों और किशोर बच्चों ने कृष्ण लीला में सुंदर मंचन पुरी परिपक्वता से किया है। संवाद