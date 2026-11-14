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Uttarkashi News: बच्चों से लेकर युवा तक निभा रहे हैं कृष्ण लीला में किरदार

Sat, 14 Nov 2026 05:13 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी
संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तर काशी Updated Sat, 14 Nov 2026 05:13 PM IST
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From children to youth, everyone is playing characters in Krishna Leela.
उत्तरकाशी। भटवाड़ी विकासखंड के क्यार्क गांव में 11 दिन तक आयोजित कृष्ण लीला में दस से 17 वर्षीय किशोरियों ने अभिनय और संचालन में अपनी प्रतिभा का दम मंच पर प्रदर्शित किया। इसके साथ ही पुरुष पात्रों में भी दस वर्ष के बच्चों से लेकर 18 वर्ष तक युवाओं ने अपने सुंदर अभिनय का परिचय दिया।
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गत वर्ष श्री कृष्ण के पात्र का अभिनय करने वाली साक्षी रावत ने इस वर्ष भी अपनी प्रतिभा के दम पर आकर्षण का केंद्र रही। इस वर्ष साक्षी रावत ने मंच संचालन का जिम्मा भी संभाला। इसके सीता पंवार हर्षिता राणा, कोमल पंवार, अर्पिता पंवार, खुशबू राणा, समीक्षा रावत, आराध्या रावत, अनुष्का राणा, गीता पंवार स्नेहा पंवार ने भी विभिन्न पात्रों का अभिनय कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया।
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इनके साथ मोहित राणा, अर्जुन पंवार हर्षित राणा सोनित राणा, हिमांशु राणा, प्रांजल चौहान, रजत पंवार, विवेक राणा, सुजल रावत, जितेश पनवार, सुधांशु राणा, सक्षम राणा अभिनंदन, अनिरुद्ध राणा, अविरल शौर्य राणा ने भी श्री कृष्ण लीला के विभिन्न किरदार निभाकर दर्शकों का मन मोहा। ग्राम प्रधान दीपिका राणा, क्षेत्र पंचायत सदस्य सरिता राणा ने कहा कि गांव के किशोरियों और किशोर बच्चों ने कृष्ण लीला में सुंदर मंचन पुरी परिपक्वता से किया है। संवाद
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